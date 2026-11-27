Lửa và khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Bangchak. (Ảnh: RT)

Chiều 26/11, một vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực phía đông thủ đô Bangkok. Những cột khói đen bốc cao từ nhà máy lọc dầu Phra Khanong khiến chính quyền thành phố phải phát cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại di động và yêu cầu người dân sống gần nhà máy sơ tán.

Theo Trung tâm Y tế Erawan của Bangkok, phần lớn những người bị thương đều bị bỏng, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 30 phút. Người dân sau đó được phép trở về nhà. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân trong khu vực lân cận đề phòng nguy cơ ô nhiễm không khí.

Tập đoàn Bangchak thông báo đã dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy để điều tra nguyên nhân sự cố.

Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Akanat Promphan đã trực tiếp đến hiện trường, đồng thời khẳng định nhà máy chỉ được phép hoạt động trở lại khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Với công suất 120.000 thùng/ngày, Phra Khanong là nhà máy lọc dầu lớn thứ năm của Thái Lan và là nhà máy lọc dầu duy nhất nằm trong khu vực đô thị của nước này.

Đây không phải lần đầu tiên cơ sở này gặp sự cố nghiêm trọng. Tháng 7/2012, một vụ nổ và hỏa hoạn tại đây từng gây thiệt hại cho khu dân cư lân cận.

Theo Bộ trưởng Akanat Promphan, việc tạm ngừng hoạt động của nhà máy dự kiến không ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước do Thái Lan còn 5 nhà máy lọc dầu khác.

Nh.Thạch