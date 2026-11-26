Khói đen dày đặc bốc lên từ vụ nổ lớn tại cơ sở lọc và lưu trữ dầu của Tập đoàn Bangchak ở thủ đô Bangkok. Ảnh: Bangkok Post

Trong thông báo trên Facebook, chính quyền địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại cơ sở dầu Bangchak, thuộc khu vực phía Đông Bangkok. Cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân sống ở khu vực lân cận nhanh chóng sơ tán để bảo đảm an toàn.

Theo Bangkok Post, đám cháy tại nhà máy lọc dầu đã được khống chế, Tập đoàn Bangchak đã kiểm soát được tình hình. Nhà máy lọc dầu Phra Khanong được thiết kế có công suất xử lý 120.000 thùng dầu/ngày, là một trong những cơ sở lọc dầu lớn của Thái Lan.

Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy quả cầu lửa bùng lên tại hiện trường, kèm theo cột khói đen dày đặc. Nguyên nhân vụ nổ và mức độ thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

Hiện chưa có thông tin về thương vong.