Nổ lớn tại nhà máy hóa chất, công nhân hoảng loạn bỏ chạy

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy Pyrozzar ở Salto, São Paulo, vào sáng ngày 13/11. Trong clip, có thể thấy một số người đang rời khỏi đám cháy dữ dội.

Vài giây sau, nó bùng lên thành một quả cầu lửa kinh hoàng, tạo ra những cột khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên trời với tốc độ chóng mặt.

Những người chứng kiến kinh ngạc bỏ chạy tán loạn khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng từng giây.

Trong số 12 nạn nhân bị thương có chủ sở hữu công ty, các sĩ quan cảnh sát quân sự, lính cứu hỏa và thường dân.

Nhiều người bị thương trong vụ nổ kinh hoàng. Nguồn: X/Osint613.

Các dịch vụ cấp cứu đã nhanh chóng đến hiện trường gần đường cao tốc Prefeito Hélio Steffen và đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Ít nhất 60 lính cứu hỏa và 22 xe cứu hộ đã được điều động.

Các đội cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa và đảm bảo an toàn cho khu vực lân cận. Một chiếc trực thăng cũng được điều động để hỗ trợ giám sát tình hình. Cư dân sống gần đó được sơ tán khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại nhà máy. Nguồn: X

Reginaldo Rodrigues, một người chứng kiến vụ nổ và đã quay lại cảnh đó, kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình khi chạy trốn khỏi đám cháy.

Anh ấy nói: "Chúng tôi đã cố gắng chạy nhưng dường như không thể đến được nơi mình muốn đến.

Ngọn lửa ở rất gần. Cảm giác thật tuyệt vọng. Tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy trước đây, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này… rất buồn".

Nhà máy thuộc sở hữu của Pyrozzar Indústria Química e Comércio, chuyên sản xuất sơn công nghiệp, vecni và dung môi.

Nó cũng có thể xử lý chất thải hóa học tái chế như bùn sơn và các sản phẩm bị ô nhiễm.

Công ty cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ việc này.

Họ cho biết: "Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi và các cơ quan chức năng có liên quan đã và đang làm việc tại hiện trường.

Tất cả các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và khu vực đã được phong tỏa. Chúng tôi đang hỗ trợ toàn diện cho các nhân viên bị ảnh hưởng trực tiếp và gia đình của họ".