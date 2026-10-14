Nổ lớn tại nhà dân ở Hải Phòng, 2 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 14.10, tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà anh V. tại khu vực Bát Trang, xã An Trường, khiến người dân xung quanh hoảng hốt. Sau vụ việc, nhiều vật dụng sinh hoạt bị vỡ nát, văng khắp nơi; phần mái nhà và gạch đá xung quanh bị đổ vỡ.

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, hai người được phát hiện nằm bất động trong đống đổ nát; xác giấy đỏ (nghi là vật liệu chế pháo) vương vãi khắp nền nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã An Trường đã có mặt tại hiện trường. Anh V. nằm sấp, tử vong với nhiều vết thương lớn; xung quanh có nhiều giấy đỏ nghi là vỏ pháo tự chế.

Một mảng tường gạch gần thi thể anh V. đổ sập, mái che xô lệch. Cách anh V. khoảng 5m, một phụ nữ bị thương.

Công an TP. Hải Phòng đã tăng cường lực lượng đến hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.