Nổ lớn tại khu dân cư Tây Ban Nha khiến một cảnh sát thiệt mạng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 10/11, khi cảnh sát nhận được thông báo về một chiếc ba lô khả nghi chứa thiết bị nổ tại lối vào một tòa nhà trên phố Rafael Urrusti thuộc thành phố Oviedo, vùng Asturias. Lực lượng xử lý vật liệu nổ TEDAX thuộc Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha được điều động đến hiện trường.

Thiết bị phát nổ khi các sĩ quan đang ứng phó, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Xe Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha. Ảnh: CC/Wiki

Hai sĩ quan gặp nạn thuộc các đơn vị chuyên trách xử lý vật liệu nổ và huấn luyện chó nghiệp vụ. Một số cơ quan truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ khiến một cảnh sát bị thương phải cắt cụt chân.

Sau vụ việc, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha triển khai lực lượng quy mô lớn, phong tỏa khu vực để bảo đảm an toàn và phục vụ điều tra. Cảnh sát địa phương, lực lượng cứu hỏa cùng các đơn vị khẩn cấp cũng được huy động.

Trước đó khoảng một giờ, tại khu dân cư Villafría thuộc cùng thành phố xảy ra mâu thuẫn giữa hai gia đình hàng xóm. Một người đàn ông thuộc một bên gia đình đã nổ súng bắn một cô gái 17 tuổi ở phía gia đình đối địch. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đại học Trung tâm Asturias và hiện không còn trong tình trạng nguy hiểm.

Nguyên nhân cụ thể của các vụ việc vẫn đang được điều tra. Các cơ quan chức năng chưa công bố kết luận chính thức về mối liên hệ giữa vụ nổ súng và thiết bị nổ được tìm thấy tại tòa nhà.

Vụ việc khiến khu dân cư Villafría rơi vào tình trạng báo động, trong khi cảnh sát tiếp tục làm rõ diễn biến và động cơ của vụ tấn công.