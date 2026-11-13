Nổ lớn tại cửa hàng kinh doanh gas ở TP Hồ Chí Minh, nhiều căn nhà đổ sập

Theo thông tin ban đầu, hơn 11h cùng ngày, người dân sống trên đường Bùi Văn Ba nghe tiếng nổ lớn. Chỉ vài giây sau, căn nhà số 81, nơi kinh doanh gas, bất ngờ đổ sập, kéo theo nhiều tiếng la hét.

Sức ép từ vụ nổ khiến hai căn nhà bị sập, nhiều căn nhà lân cận bị ảnh hưởng, nứt tường, vỡ mái ngói, mái tôn. Trong đó, căn nhà kinh doanh gas có diện tích khoảng 100m² bị sập hoàn toàn. Một cửa hàng bán trái cây bên cạnh, rộng khoảng 50-60m², bị đổ nghiêng.

Hiện trường vụ sập nhà.

Vụ nổ còn khiến nhiều mảng bê tông, cửa cuốn văng ra đường; một số xe máy bị kết cấu công trình đè hư hỏng. Bức tường và ban công của căn nhà kế bên cũng bị ảnh hưởng nặng.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP Hồ Chí Minh) nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai cứu hộ. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và hai xe cẩu được huy động để tháo dỡ kết cấu, di dời các mảng bê tông lớn, tìm kiếm người mắc kẹt.

Video: Công an cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đang phong tỏa hiện trường, triển khai tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ nổ.

Đầu giờ chiều, lực lượng cứu hộ đưa một người đàn ông mắc kẹt trong cửa hàng sửa đồng hồ ra ngoài. Nạn nhân bị bỏng vùng mặt, đa chấn thương và được chuyển đi cấp cứu. Sau đó, hai nạn nhân khác, gồm một nam và một nữ, tiếp tục được giải cứu khỏi khu vực nhà đổ sập.

Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều phối các kíp cấp cứu ngoại viện đến hiện trường hỗ trợ nạn nhân.

Theo ghi nhận đến 13h30' cùng ngày, có 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng, 4 bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Khánh Hội. Ngoài 6 trường hợp đã được đưa đến bệnh viện, có 2 trường hợp đang được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ theo dõi. Hai kíp cấp cứu tiếp tục túc trực tại hiện trường để hỗ trợ.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa đường Bùi Văn Ba, đoạn qua khu vực xảy ra vụ nổ, tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt và làm rõ nguyên nhân vụ việc.