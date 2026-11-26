Ngày 26/11, giới chức Thái Lan cho biết một vụ nổ gây hỏa hoạn tại cơ sở lọc và lưu trữ dầu lớn của Tập đoàn Bangchak ở thủ đô Bangkok, khiến ít nhất 9 người bị thương và buộc người dân khu vực lân cận phải sơ tán tạm thời.

Theo Trung tâm Y tế Erawan tại Bangkok, đa số nạn nhân bị bỏng, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ cháy ở khu vực phía đông Bangkok.

Thông báo khẩn cấp được gửi tới điện thoại di động của người dân cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15h, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực xảy ra sự cố. Chưa đầy một giờ sau, chính quyền thành phố thông báo đám cháy đã được dập tắt.

Giới chức sau đó thông báo người dân sinh sống gần hiện trường có thể trở về nhà, song khuyến cáo những người sống trong bán kính 5 km tính từ cơ sở lọc dầu cần đề phòng nguy cơ ô nhiễm không khí.

Hiện trường vụ nổ tại Bangkok. Ảnh: KHAOSOD

Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan cho biết đã cử lực lượng chức năng đến đánh giá chất lượng không khí và nguồn nước tại khu vực xung quanh.

Tập đoàn Bangchak, đơn vị sở hữu cơ sở lọc và lưu trữ dầu, xác nhận vụ hỏa hoạn trong một bài đăng trên Facebook, đồng thời cho biết nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Tập đoàn cũng đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất.

Với công suất thiết kế 120.000 thùng/ngày, đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ 5 tại Thái Lan và cũng là nhà máy lọc dầu duy nhất nằm trong khu vực đô thị.