Sức ép từ vụ nổ khiến khoảng 10 căn nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15m, bị bung cửa cuốn, đổ sập mái tôn và mái vỉa.

Quán cháo lòng nằm dưới chân một khu tập thể cũ ở phường Đống Đa, có diện tích khoảng 50m², quy mô 1 tầng. Phía sau quán là dãy nhà tập thể cao 3 tầng, trong đó tầng 1 có nhiều hộ kinh doanh.

Theo ông Trịnh Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND phường Đống Đa (TP Hà Nội), ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương đã cử lực lượng trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh vụ việc.

Hiện trường vụ nổ sập nhà. Ảnh: LINH CHI

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết được xác định là do nổ bình gas.

Lực lượng chức năng đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 11 người bị thương. Hiện lực lượng cảnh sát đang sử dụng thiết bị dò tìm và máy thủy lực để nâng các mảng bê tông đổ sập, tìm kiếm những người có thể còn bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Lực lượng chức năng tại khu vực vụ nổ. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp đến hiện trường vụ nổ để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ; đồng thời tổ chức cứu chữa người bị thương, đưa các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời và thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến hiện trường vụ nổ. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, BS Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, bệnh viện đã khẩn trương huy động nhiều kíp cấp cứu đến hiện trường.

Nạn nhân vụ nổ được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh: LÊ TẤN

Bệnh viện đã tiếp nhận 11 trường hợp liên quan đến vụ nổ, đều là người lớn. Một số trường hợp đa chấn thương được chuyển đến các bệnh viện khác, gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Điều tra vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết làm 13 người thương vong. Video: NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG