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Khoảng 8h sáng nay tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ nổ lớn.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa, xác nhận vụ việc và cho biết ban đầu ghi nhận có người bị thương. “Tôi đang xuống hiện trường vụ nổ để kiểm tra, nắm tình hình”, ông Hà thông tin.

Bước đầu, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội xác định, vụ nổ làm 2 người tử vong, 6 người bị thương.

Hiện trường ngổn ngang với những mảnh kính vỡ văng tứ tung.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đang triển khai cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Đình Hiếu

Bà Hoà, người dân ở căn hộ tầng 3 nhà E4 Trung Liệt (phường Đống Đa) cho biết hơn 8h cùng ngày, bà nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Nhà của người phụ nữ này ở trên tầng 3, các cửa kính vỡ, khung cửa văng khỏi bản lề sau vụ nổ.

"Một cửa hàng ở tầng 1, mặt phố Nguyễn Văn Tuyết hôm nay khai trương, không biết họ có hoạt động gì mà xảy ra vụ nổ lớn thế", bà Hoà nói.

Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Đến 9h15, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCN đi thuyết phục người dân rời khỏi nhà tập thể E4 để bảo đảm an toàn. Ảnh: Đình Hiếu

Trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện nhiều người bị thương, trong đó có những nạn nhân bị thương rất nặng.

Theo thông tin sơ bộ, lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã đưa khoảng 6-7 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Bệnh viện ĐH Y tiếp nhận 3 nạn nhân vụ nổ quán ăn, 1 người tử vong Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS.BS Hoàng Bùi Hải - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, Trung tâm tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), trong đó 1 nạn nhân 41 tuổi đã tử vong; được xác định tử vong ngoại viện. Ngoài ra, 2 nạn nhân khác là khách đi qua đường và người ngồi uống nước. Hai nạn nhân này tình trạng chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu. Theo lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, đến 9h35 ghi nhận có 12 bệnh nhân; 115 tiếp nhận 9 bệnh nhân trong đó 8 ca chuyển viện có 4 ca suy hô hấp, 3 ca chấn thương, 1 bệnh nhân tử vong.

Tiến Dũng