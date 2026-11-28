AP dẫn thông tin từ Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin của tỉnh Kunar, Sami ul Haq Bayan, cho biết vụ nổ xuất phát từ một kho chứa vật liệu nổ của các công ty khai khoáng, nằm gần trường học ở tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, vào ngày 28/11. Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong vụ việc.

"Thông tin ban đầu cho thấy vụ nổ gần trường học nằm ở vùng ngoại ô thủ phủ Asadabad xảy ra do sự bất cẩn tại kho chứa chất nổ thuộc sở hữu của các công ty khai thác mỏ", ông Sami ul Haq Bayan thông tin, nói thêm rằng các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Một em nhỏ bị thương trong vụ nổ đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ phủ Asadabad của tỉnh Kunar ngày 28/11/2026. Ảnh: AP/Shafiullah Kakar.

Theo người phát ngôn của Sở Cảnh sát tỉnh Kunar, ông Farid Dehqan, vụ nổ xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 28/11 ở khu vực Andar Ser, ngoại ô thành phố Asadabad.

Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những chiếc xe chở trẻ em bị thương đến khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Asadabad, cũng như hình ảnh tòa nhà trường học, một phần trong đó dường như đã bị sập.

Theo ông Bayan, 15 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi những người còn lại đã được xuất viện sau khi được chăm sóc y tế.

Trước đó, vào tháng 8/2026, vụ tấn công xảy ra tại một khu phức hợp trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến hơn 40 trẻ em trong độ tuổi từ 9 đến 14 bị thương.