Nổ lớn làm sập nhà ở khu phố cổ Athens, 6 người thiệt mạng

Reuters ngày 26/9 dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết, các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cả 6 người được xác định mất tích sau vụ nổ sáng 25/9 tại khu Plaka, gần Acropolis - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Thủ đô Athens.

Các nạn nhân gồm một cặp vợ chồng lớn tuổi sống trong tòa nhà và 4 du khách lưu trú tại một căn hộ khác. Theo nguồn tin cảnh sát, 4 du khách là 2 cặp đôi người Mỹ, dự kiến rời nơi lưu trú để tới sân bay Athens vào chiều 25/9.

Hiện trường vụ sập nhà tại khu phố cổ Plaka giữa trung tâm Athens, Hy Lạp. Ảnh: Reuters

Vụ nổ xảy ra đã phá hủy tòa nhà dân cư hai tầng và gây hư hại cho nhiều công trình, cửa hàng và phương tiện xung quanh. Ba người khác bị thương, trong khi một số tòa nhà lân cận phải sơ tán do lo ngại nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng chó nghiệp vụ, camera và các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định, nhưng giới chức Hy Lạp đang điều tra khả năng sự cố liên quan tới hệ thống khí đốt, sau khi một số nhân chứng cho biết đã ngửi thấy mùi gas trước khi vụ nổ xảy ra.

Được biết, Plaka nằm dưới chân Acropolis, là khu phố cổ nổi tiếng với nhiều khách sạn, nhà hàng, cửa hàng và thường xuyên tập trung đông du khách tại Athens.