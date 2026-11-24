Theo người dân địa phương, tiếng nổ xảy ra vào buổi sáng, lớn đến mức những người ở các khu vực lân cận, trong đó có phố Thái Thịnh, cũng nghe thấy rõ.

Một nhân chứng cho biết, gia đình cách hiện trường hơn 300m nhưng vẫn cảm nhận rõ tiếng nổ khiến đồ vật trong nhà rung chuyển.

Tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường bị phá vỡ, văng ra mặt phố. Mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Một số hộ dân sống gần khu vực cho biết cửa kính nhà họ bị sức ép từ vụ nổ làm vỡ.

Theo người dân địa phương, tiếng nổ lớn đến mức những người ở các khu vực lân cận, trong đó có phố Thái Thịnh, cũng nghe thấy rõ. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau sự việc, hiện trường trở nên hỗn loạn. Người dân tập trung theo dõi, trong khi các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để xử lý và xác minh nguyên nhân.

Nhân chứng cho biết ít nhất một người đi xe máy ngang qua khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc bị thương rất nặng.

Thông tin với báo chí, ông Trịnh Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND phường Đống Đa, cho biết chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình và phối hợp xác định thương vong.

Về nguyên nhân, một số người dân sinh sống gần hiện trường nghi ngờ vụ việc có thể xuất phát từ sự cố nổ bình gas. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Ảnh: Người dân cung cấp

Lãnh đạo UBND phường xác nhận có ít nhất 2 người bị thương, trong đó có người đi đường và người bị thương nặng. Số người bị thương cùng thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Về nguyên nhân, một số người dân sinh sống gần hiện trường nghi ngờ sự cố có thể liên quan đến bình gas. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Hiện nguyên nhân vụ nổ và mức độ thiệt hại đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ.