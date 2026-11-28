Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 28/11 tại một ngôi nhà gần trường trung học cơ sở ở khu vực Andar Ser (còn được gọi là Dand-i-Sir), thuộc quận Asadabad, tỉnh Kunar, giáp biên giới Pakistan.

Một ngôi trường thuộc tỉnh Kunar ở Afghanistan. Ảnh minh họa: Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở Afghanistan

Theo thông tin từ giới chức địa phương, ngôi nhà này được sử dụng để lưu trữ thuốc nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ. Số thuốc nổ cũng được dùng trong các công trình xây dựng tuyến đường nối Kunar với tỉnh Nuristan.

Giám đốc Thông tin và Văn hóa tỉnh Kunar Sami-ul-Haq Haq Bayan cho biết vụ nổ khiến 7 học sinh thiệt mạng và 97 người khác bị thương.

Vụ nổ cũng làm hư hại một số ngôi nhà gần hiện trường. Các đội điều tra của tỉnh Kunar đã được triển khai để xác minh vụ việc. Hiện giới chức Afghanistan chưa công bố kết luận chính thức về nguyên nhân khiến số thuốc nổ phát nổ.

Đây không phải lần đầu tiên một vụ nổ gây thương vong cho trẻ em tại Afghanistan trong năm nay.

Tháng 8 vừa qua, một vụ nổ tại khu phức hợp giáo dục ở thủ đô Kabul khiến ít nhất 42 trẻ em bị thương, theo Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA).

Một bệnh viện ở Kabul cho biết đã tiếp nhận ít nhất 35 học sinh bị thương trong vụ việc. Tất cả các bệnh nhân đều trong độ tuổi từ 10 đến 14.