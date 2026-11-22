Ngày 21/11, nhiều vụ nổ cùng hoạt động nghi liên quan đến máy bay không người lái được ghi nhận gần căn cứ hải quân của Hạm đội Baltic Nga tại Baltiysk, Kaliningrad. Cùng thời điểm, còi báo động không kích vang lên tại nhiều khu vực thuộc vùng lãnh thổ này.

Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh tại khu vực Baltic, nơi Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga, nằm giữa Ba Lan và Litva, hai quốc gia thành viên NATO. Tuy nhiên, đến thời điểm thông tin được công bố, chưa có xác nhận liệu căn cứ hải quân có trở thành mục tiêu tấn công hay cơ sở quân sự trong khu vực có bị hư hại hay không.

Địa điểm xảy ra vụ nổ và hoạt động của máy bay không người lái. (Ảnh: Exilenova+/Telegram)

Kênh Telegram theo dõi tình hình Ukraine, Exilenova+ và Lachentyt cũng báo cáo có nhiều vụ nổ, âm thanh nghi là của UAV cùng khả năng Nga triển khai hệ thống phòng không quanh Baltiysk, thành phố cảng nằm bên bờ biển Baltic.

Còi báo động không kích cũng được kích hoạt tại Kaliningrad và một số địa điểm khác trong khu vực. Hãng truyền thông Ukraine Grunt đưa tin, cảnh báo được phát đi sau khi xuất hiện thông tin về một vật thể bay đáng ngờ được cho là đang tiến vào từ hướng Litva.

Thống đốc Kaliningrad Alexey Besprozvannykh xác nhận hệ thống cảnh báo được kích hoạt tại quận Neman, sau khi giới chức phát hiện vật thể bay khả nghi tiếp cận từ phía Litva.

Ông Besprozvannykh cho biết thêm, sau khi tiến hành kiểm tra, chuyên gia kết luận vật thể này không gây ra mối đe dọa. Theo bản tin địa phương của Nga, còi báo động tiếp tục vang lên vào cuối ngày, trong khi kênh theo dõi tình hình vẫn ghi nhận những hoạt động nghi liên quan đến UAV.

Trong khi đó, kênh Telegram Smolii của Ukraine đưa tin về ánh sáng đỏ rực xuất hiện trên bầu trời đêm cùng những cột khói dày đặc tại thành phố Kaliningrad. Tuy nhiên, vị trí cụ thể và nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được xác minh độc lập.

Baltiysk là nơi đặt một trong những căn cứ chủ chốt của Hạm đội Baltic Nga, đóng vai trò chiến lược trong hoạt động quân sự và hải quân của Moskva tại khu vực biển Baltic.

Giới chức Nga chưa đưa ra xác nhận chính thức về việc căn cứ hải quân bị tấn công, thiệt hại đối với cơ sở quân sự hay thương vong liên quan.

Trong bối cảnh thông tin về hoạt động UAV và cảnh báo an ninh lan rộng, Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys đăng tuyên bố trên mạng xã hội, khẳng định: “Litva chưa bao giờ cho phép sử dụng không phận của mình để tấn công các mục tiêu ở Liên bang Nga, kể cả trong trường hợp hiện tại”.