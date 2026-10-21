Nổ lò hơi tại Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra khoảng 8h ngày 21/10, tại khu vực nhà máy của Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam trong Khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Vụ nổ khiến hai người đang làm việc tại đây bị thương, gồm ông Tuo Xian Jin (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) là giám sát thi công tại nhà máy; anh Võ Văn Trường (SN 2003, quê Đồng Tháp), công nhân bộ phận thiết bị điện của Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam.

Hiện trường vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam, Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CTV

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa cả hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để cấp cứu.

Vụ nổ cũng gây thiệt hại cho một số doanh nghiệp lân cận.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.