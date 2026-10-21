Nổ lò hơi tại công ty ở Khu công nghiệp Long Giang, 2 người bị thương

Một số tài sản bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, công nhân Công ty TNHH N.A.C Việt Nam (Khu công nghiệp Long Giang) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực sản xuất. Khi kiểm tra, mọi người phát hiện lò hơi bị hư hỏng nặng.

Vụ nổ làm 2 người bị thương, gồm 1 công dân Trung Quốc và 1 công dân Việt Nam. Cả 2 là công nhân đang thi công, lắp đặt máy móc cho công ty. Sau vụ nổ, các nạn nhân được mọi người nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để cấp cứu.

Hiện trường vụ việc và nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Ngoài ra, vụ nổ còn gây thiệt hại về tài sản của công ty và một số doanh nghiệp lân cận như: Sập tường rào, hư hỏng nhà xưởng, vỡ cửa kính...

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tân Phước 3 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt, tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng vụ nổ làm có người tử vong. Đây là thông tin không đúng sự thật. Theo xác minh của cơ quan chức năng, vụ việc chỉ làm 2 người bị thương như đã nêu trên và sức khỏe đã ổn định.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị, người dân hết sức bình tĩnh, tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội; không tin, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Người dân nên theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng và các kênh báo chí chính thống để cập nhật tin tức chính xác. Các hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.