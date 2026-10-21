Nổ lò hơi ở công ty nhôm, giám sát người Trung Quốc và công nhân bị thương

Khoảng 8h ngày 21/10, tại Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ nổ lò hơi khiến 2 người bị thương.

Hai nạn nhân được xác định là ông T.X.J (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), giám sát công trình điện thuộc Công ty C.X đang thi công tại nhà máy và anh V.V.T (23 tuổi, quê Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp), công nhân bộ phận thiết bị điện của Công ty TNHH Nhôm Á Châu Việt Nam.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MXH

Sau vụ việc, cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Lãnh đạo UBND xã Tân Phước 3 cho biết, cơ quan chức năng đang liên hệ với phía bệnh viện để cập nhật tình hình sức khoẻ của hai nạn nhân. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.