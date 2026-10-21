Nổ lò hơi làm hai công nhân bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ làm công nhân người Trung Quốc tên Tuo Xian Jin (Đà Tiền Kim, 37 tuổi) là giám sát công trình điện bị thương ở gối và xây xát ở vùng mặt; công nhân người Việt Nam phụ trách bộ phận thiết bị điện tên là Võ Văn Trường (23 tuổi, ở xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp) bị tổn thương phần mặt khá nhiều.

Hai công nhân bị thương đang được cấp cứu, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp. Theo lãnh đạo bệnh viện, sức khỏe hai công nhân đã ổn định.

Vụ nổ cũng gây ảnh hưởng tới một số công ty lân cận trong Khu Công nghiệp Long Giang như Apache, JongJin nhưng hiện chưa xác định được mức độ tài sản thiệt hại.

Nguyên nhân xảy ra vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.