Theo PEOPLE, dẫn thông tin từ AP, NPR và BBC, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h ngày 28/11 (giờ địa phương) tại khu vực Anderseir, thành phố Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar, Afghanistan.

Ông Abdul Mateen Qani, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ xuất phát từ sự bất cẩn tại một kho chứa vật liệu nổ của các công ty khai thác khoáng sản gần trường học.

Tỉnh Kunar nằm giáp biên giới Pakistan, là địa phương có nhiều cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ ở thành phố Asadabad, tỉnh Kunar, Afghanistan. (Ảnh: Xinhua/Shutterstock).

Vụ nổ khiến nhiều phòng học bị hư hại nghiêm trọng, một số bị phá hủy hoàn toàn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy mái nhà đổ sập, tường bị phá hủy, kính vỡ và cặp sách nằm ngổn ngang.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, nhiều người dân đã chạy đến hiện trường, tìm kiếm và hỗ trợ đưa những người bị thương ra khỏi đống đổ nát.

Noor Rahman, một người dân sống gần trường học, kể rằng ông lập tức chạy đến trường tìm cháu gái sau khi nghe thấy tiếng nổ.

“Tôi nhìn thấy bàn tay cháu gái vẫn đang cử động. Tôi vội dọn những viên gạch và đưa cháu ra ngoài cùng những người bị thương khác”, ông Rahman kể lại.

Một phòng học bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ tại tỉnh Kunar. (Ảnh: Aimal Zahir/AFP/Getty).

Trong khi đó, Haji Sulaiman, cha của một học sinh bị thương, cho biết ông đang trên đường đến cửa hàng thì nghe thấy tiếng nổ. Khi chạy đến trường, ông chứng kiến nhiều trẻ em thương vong, các phòng học bị tàn phá nghiêm trọng.

Theo BBC, có tới 15 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, những người còn lại đã được xuất viện sau khi được chăm sóc y tế.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được tiến hành. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi quá trình điều tra hoàn tất.