Nổ gas san phẳng hai căn nhà ở TP HCM, 14 người gặp nạn, 2 người tử vong

Thông tin được Sở Y tế TP HCM cập nhật lúc 17h30 ngày 13/11. Trong số 14 nạn nhân, có một trường hợp ngưng tim được các bệnh viện tiếp nhận cấp cứu. Hai người đã tử vong, những trường hợp còn lại đang được điều trị, theo dõi.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h tại cửa hàng kinh doanh gas số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh Cao Thế H. (sinh năm 1974) làm chủ. Tiếng nổ lớn khiến căn nhà số 81 và nhà liền kề số 83 đổ sập hoàn toàn. Nhiều người bị vùi lấp dưới đống bê tông, gạch đá, trong khi những người ở khu vực lân cận bị thương do sức ép và vật liệu văng trúng. Ảnh: Bệnh viện Nguyễn Thị Thập

Theo thông tin ban đầu từ UBND phường Tân Thuận, thời điểm xảy ra vụ việc có 4 người bị vùi dưới đống đổ nát, đều là nhân viên đang làm việc tại cửa hàng gas. Các lực lượng chức năng nhanh chóng được huy động đến hiện trường, triển khai tìm kiếm, cứu nạn và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Nhiều nạn nhân bị thương nặng

Các nạn nhân được chuyển đến nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố, gồm Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, Khánh Hội, Nguyễn Thị Thập, Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai nam bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng suy hô hấp. Trong đó, bệnh nhân N.M.Đ. (36 tuổi) phải đặt nội khí quản, thở máy và nội soi khí quản trước khi chuyển đến Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình.

Theo TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, bệnh nhân bị bỏng 90% diện tích cơ thể, gồm bỏng độ 2 và độ 3, trong đó diện tích bỏng độ 3 chiếm 38%, kèm bỏng đường hô hấp. Tình trạng hiện rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Bệnh nhân còn lại là D.V.T. (33 tuổi), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy qua mặt nạ, kèm chấn thương đầu, cột sống cổ và chân. Các bác sĩ tiến hành chụp chiếu, hội chẩn để xác định tổn thương và hướng điều trị tiếp theo.

Một bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện 115. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện Nhân dân 115 cũng tiếp nhận một số trường hợp liên quan vụ nổ. Trong đó, bà Huỳnh Thị S. (56 tuổi) bị chấn thương sọ não sau khi một vật thể văng trúng đầu. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện lúc 12h30.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận tình trạng dập não xuất huyết vùng trán phải, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải và tổn thương vi xuất huyết vùng trán nền hai bên, gợi ý tổn thương sợi trục. Bệnh nhân được khâu vết thương vùng đầu, hội chẩn liên chuyên khoa ngoại thần kinh và ngoại lồng ngực - mạch máu để theo dõi, điều trị.

Một nạn nhân khác là em N.V.K. (17 tuổi), làm việc tại tầng 2 khi vụ nổ xảy ra. Sau tiếng nổ lớn, nhiều vật nặng đổ sập đè lên người khiến em mất ý thức. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng trước khi chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115 lúc 14h21.

Thời điểm nhập viện, em đã tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, có nhiều vết xây xát ở mặt, tay và chân. Kết quả thăm khám, chụp CT và siêu âm chưa ghi nhận tổn thương nội tạng hoặc xương khớp nghiêm trọng. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương phần mềm do vật nặng đè ép, xử trí vết thương và chuyển đến Khoa Chấn thương chỉnh hình tiếp tục theo dõi.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, các bác sĩ tiếp nhận 5 trường hợp. Một nữ bệnh nhân nghi tổn thương nội sọ được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Ba trường hợp khác bị rách da bàn tay, xây xát vùng mặt, tay chân và bàn chân, được xử lý vết thương, giảm đau, chụp X-quang trước khi cho về.

Khoảng 15h cùng ngày, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận một trường hợp ngưng tim, tiến hành hồi sức tích cực.

Mưa lớn gây khó khăn cho công tác cứu hộ

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM, gồm PC01, PC07 và PC09, phối hợp cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và xác minh nguyên nhân. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 cũng được thông báo tham gia.

Công tác tìm kiếm người mắc kẹt gặp thêm khó khăn khi khoảng 14h30, mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực xảy ra vụ nổ. Lực lượng chức năng phải điều chỉnh phương án tiếp cận đống đổ nát, bố trí lại nhân lực để tạo khoảng trống cho máy móc, thiết bị chuyên dụng tiến vào hiện trường.

Một số chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và nhân viên y tế được điều động ra khỏi khu vực để phục vụ việc đưa phương tiện cứu hộ vào tìm kiếm nạn nhân, đồng thời xử lý các cấu kiện có nguy cơ sập đổ. Ảnh: Thắng Lợi

Đại diện UBND phường Tân Thuận cho biết nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng xác minh. Chính quyền địa phương đề nghị người dân và các cơ quan báo chí không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang.

Đến 17h30, Sở Y tế TP HCM xác định tổng cộng 14 nạn nhân được các bệnh viện tiếp nhận, trong đó hai người tử vong. Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ việc.