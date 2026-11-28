Hiện trường vụ nổ gần trường trung học ở thành phố Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan ngày 28/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h00 sáng theo giờ địa phương tại khu vực Andir Sir, thành phố Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar. Các báo cáo ban đầu cho thấy vụ nổ xuất phát từ một kho chứa vật liệu nổ của các công ty khai khoáng, nằm gần trường học, bất ngờ phát nổ. Kunar là tỉnh nằm ở miền Đông Bắc Afghanistan, giáp Pakistan và có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản.

Hiện trường vụ nổ gần trường trung học ở thành phố Asadabad, thủ phủ tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan ngày 28/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, hồi tháng 8, một vụ nổ tại trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul khiến ít nhất 42 trẻ em bị thương.