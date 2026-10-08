Nợ của EU có thể chạm 1.000 tỷ euro

Các đồng tiền giấy euro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Tòa Kiểm toán châu Âu (ECA), nợ của EU đã tăng hơn 3 lần lên 739 tỷ euro vào cuối năm 2025 và có thể đạt 1.000 tỷ euro vào năm 2027. EU có thể phải chi tới 93 tỷ euro để trả lãi vay.

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất mức ngân sách khoảng 2.000 tỷ euro trong giai đoạn 2028-2034, đồng thời tìm thêm nguồn thu từ thuế đối với các doanh nghiệp lớn, thuế môi trường và thuốc lá. Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn chưa thống nhất về việc thu và chi ngân sách.

ECA cảnh báo nếu EU không tìm được nguồn thu mới, ngân sách của khối có thể thiếu hụt đáng kể khiến các nước thành viên phải tăng mức đóng góp hoặc EU phải cắt giảm chi tiêu. Trong khi đó, EU vẫn chưa đạt đồng thuận về cách xử lý khoản nợ phát sinh trong đại dịch COVID-19.