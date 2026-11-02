Nợ công Ukraine tăng gấp 14,6 lần trong 20 năm

Tòa nhà tại thành phố Kiev ngày 20-12-2024 do xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: Tân Hoa xã

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo gánh nặng nợ của Kiev vẫn không bền vững nếu thiếu tái cơ cấu và hỗ trợ tài chính ưu đãi từ nước ngoài.

Theo số liệu Bộ Tài chính Ukraine công bố ngày 27-10, tổng nợ của nước này đạt 9.540 tỷ hryvnia vào cuối tháng 9, so với 73,29 tỷ hryvnia hồi tháng 9. Tính theo đồng nội tệ, mức tăng lên tới khoảng 130 lần, một phần do hryvnia mất gần 90% giá trị so với USD trong cùng kỳ.

Đáng chú ý, tổng nợ hiện cao hơn gấp đôi mức 97,95 tỷ USD cuối năm 2021, trước khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào tháng 2-2022.

Các chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế nắm giữ 66,4% danh mục nợ, phần lớn theo điều kiện ưu đãi. Tuy nhiên, Ukraine vẫn phải đối mặt lịch trả nợ kéo dài đến năm 2061, với gần 33 tỷ USD tiền lãi và chi phí dịch vụ nợ đối với các tổ chức tài chính quốc tế, chưa kể gần 107 tỷ USD nợ gốc.

Áp lực tài chính càng lớn khi Kiev phải bù đắp thâm hụt ngân sách quốc phòng và tìm kiếm thêm viện trợ. EU chưa chấp thuận hỗ trợ bổ sung, đồng thời yêu cầu Ukraine thúc đẩy cải cách quản trị và chống tham nhũng.

Trong khi đó, IMF nhận định hồi tháng 7 rằng nợ Ukraine vẫn ở mức không bền vững nếu không được tái cơ cấu và tiếp tục nhận hỗ trợ ưu đãi.