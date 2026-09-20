Nợ công Pháp có thể vượt 120% GDP vào năm 2027

Pháp đang đối mặt áp lực nợ công ngày càng lớn. Ảnh: Reuters

Dự báo được Bộ Tài chính Pháp đưa ra trong văn bản gửi Hội đồng Tài chính Công cấp cao, cơ quan có nhiệm vụ đánh giá các dự báo thu - chi trong dự thảo ngân sách của chính phủ. Theo số liệu của Chính phủ Pháp, tỷ lệ nợ trên GDP của nước này ở mức 115,7% trong năm 2025, tăng đáng kể so với mức dưới 100% vào năm 2019.

Bộ Tài chính Pháp đồng thời dự kiến thâm hụt ngân sách năm nay ở mức 5,4% GDP. Hôm 18-9, Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết ông kỳ vọng thâm hụt ngân sách năm 2026 sẽ thấp hơn đáng kể so với mức 5,5%.

Trong nỗ lực kiềm chế đà gia tăng của nợ và thâm hụt, ông Lecornu đã công bố kế hoạch đưa vào ngân sách năm 2027 chương trình tiết kiệm trị giá 54 tỷ euro (62 tỷ USD). Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp cắt giảm chi tiêu được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh Quốc hội Pháp bị chia rẽ sâu sắc và sức ép về chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng.

Áp lực tài chính của Pháp cũng đang phản ánh rõ trên thị trường trái phiếu. Ngày 19-9, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và Đức kỳ hạn tương đương đã tăng lên hơn 1 điểm phần trăm. Đây là lần đầu tiên mức chênh lệch này vượt ngưỡng trên kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Khu vực đồng euro, cho thấy nhà đầu tư đang theo dõi sát khả năng kiểm soát tài chính công của Pháp.

Diễn biến trên đặt chính phủ Pháp trước bài toán cân bằng giữa yêu cầu giảm thâm hụt, kiểm soát nợ công và sức ép duy trì các chính sách hỗ trợ người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là vấn đề nhạy cảm. Chính phủ cũng phải tìm kiếm sự ủng hộ tại một Quốc hội phân cực để thông qua các biện pháp ngân sách trong thời gian tới.

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