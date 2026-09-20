Nợ công Pháp có thể lên 119,3% GDP trong năm 2026

Theo Bộ Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ công dự kiến tăng đáng kể trong những tháng cuối năm 2026. Số liệu của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) cho thấy nợ công cuối quý I/2026 ở mức 117,5% GDP, tương đương 3.536,1 tỷ euro.

Nếu đạt mức 119,3% GDP vào cuối năm nay, nợ công Pháp sẽ ở mức cao nhất kể từ năm 1995, khi nước này bắt đầu thống kê theo phương pháp hiện hành. Tỷ lệ này cũng gần gấp đôi mức 60% GDP mà các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) được yêu cầu duy trì theo các quy định tài khóa của khối.

Một trong những nguyên nhân chính khiến nợ công tiếp tục tăng là tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài. Thâm hụt ngân sách của Pháp ở mức 5,1% GDP năm 2025 và được dự báo tăng lên 5,4% GDP trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức trần 3% GDP của EU.

Chính phủ Pháp đặt mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách xuống 5% GDP vào năm 2027. Để giảm áp lực lên tài chính công, Paris dự kiến triển khai các biện pháp tiết kiệm và cắt giảm chi tiêu trị giá khoảng 54 tỷ euro trong dự toán ngân sách năm 2027.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết, một số đề xuất có thể được điều chỉnh trong quá trình Quốc hội xem xét dự luật ngân sách. Trong số các biện pháp gây tranh luận có đề xuất thu hẹp một số ưu đãi thuế dành cho người nghỉ hưu.

Áp lực tài chính của Pháp còn gia tăng do chi phí vay nợ tăng. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và Đức kỳ hạn 10 năm đã vượt 100 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro năm 2012.

Trong khi đó, nền kinh tế Pháp tiếp tục đối mặt với triển vọng tăng trưởng yếu. Ngân hàng Trung ương Pháp đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống 0,4%, trong bối cảnh tiêu dùng suy yếu và chi phí năng lượng tăng do những bất ổn tại Trung Đông.

Việc nợ công tiếp tục tăng trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại đang đặt thêm sức ép lên chính phủ Pháp trong nỗ lực kiểm soát thâm hụt và củng cố tài chính công.