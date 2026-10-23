Nợ công khu vực đồng euro tăng lên 88,8% GDP

Nợ công của 21 quốc gia thuộc khu vực đồng euro đã chạm mức 88,8% GDP của khối trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026, tăng so với mức 87,3% cùng kỳ năm trước, theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) mới công bố. Tính theo giá trị tuyệt đối, tổng nợ của các chính phủ thuộc khu vực đồng euro lên tới khoảng 14.400 tỷ euro.

Trên toàn EU, tỷ lệ nợ công tăng lên 82,9% GDP trong quý 2/2026, so với mức 81,4% cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nợ công trên GDP phản ánh tương quan giữa số tiền chính phủ nợ và quy mô nền kinh tế. Theo quy định của EU, nợ công không nên vượt quá 60% GDP, còn thâm hụt ngân sách hàng năm không nên vượt quá 3% GDP.

Các số liệu cả năm cho thấy nợ công của EU tăng từ 80,3% GDP năm 2024 lên 81,5% năm 2025, trong khi thâm hụt ngân sách của khối duy trì ở mức 3,1%, nhỉnh hơn giới hạn quy định của EU. Nợ công của EU đã duy trì trên mức 80% GDP kể từ đại dịch Covid-19, thời điểm tỷ lệ này đạt đỉnh 89,5% vào năm 2020.

Năm ngoái, có 12 quốc gia thành viên EU ghi nhận tỷ lệ nợ công vượt trần 60% GDP, trong khi 11 nước có mức thâm hụt ngân sách từ 3% GDP trở lên.

Hy Lạp tiếp tục là quốc gia có tỷ lệ nợ công cao nhất EU trong quý 2, ở mức 140,8% GDP, nhưng Italy bám sát phía sau với 139,9%.

Tỷ lệ nợ công của Hy Lạp đã giảm 11,2 điểm phần trăm trong vòng một năm, khi nước này duy trì thặng dư ngân sách. Ngược lại, tỷ lệ của Italy chỉ riêng trong quý 2 đã tăng 1,3 điểm phần trăm. Năm 2022, nợ công của Hy Lạp từng tương đương 177,8% GDP, trong khi tỷ lệ này của Italy là 138,4%.

Những quốc gia có tỷ lệ nợ trên GDP cao nhất khu vực đồng euro

Pháp có tỷ lệ nợ công trên GDP cao thứ ba EU, tăng 3,7 điểm phần trăm trong vòng một năm lên 119,1%, thuộc nhóm có đà tăng mạnh nhất khối.

Ba Lan ghi nhận mức tăng tỷ lệ nợ công mạnh nhất, tăng 6,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ nợ công của Bỉ và Tây Ban Nha cũng tiếp tục vượt 100% GDP, lần lượt vào khoảng 110,2% và 101,4% GDP.

Estonia có tỷ lệ nợ công thấp nhất, ở mức 26,1%, tiếp theo là Đan Mạch và Luxembourg.

Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, ghi nhận tỷ lệ nợ công tăng từ 61,4% lên 62,8% GDP, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách mở rộng lên 2,9%.

Nhìn chung, tình trạng thâm hụt ngân sách cũng đang gia tăng trở lại. Sau khi điều chỉnh theo biến động thời vụ, tổng thâm hụt ngân sách của các chính phủ khu vực đồng euro tăng nhẹ từ 3,2% GDP trong quý 1/2026 lên 3,3% trong quý 2. Đối với toàn EU, tỷ lệ này tăng từ 3,1% lên 3,5%.

Năm ngoái, thâm hụt ngân sách của Pháp tương đương 5,1% GDP, cao thứ tư EU, sau Romania, Ba Lan và Bỉ.

Các số liệu trên được công bố cùng ngày lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm vượt 5% lần đầu tiên kể từ năm 2002. Quốc hội Pháp hiện đang tranh luận về ngân sách năm 2027, với mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách xuống còn 5% GDP. Tuy nhiên, Thủ tướng Sébastien Lecornu không có đủ đa số ủng hộ tại Quốc hội để thông qua các biện pháp cắt giảm chi tiêu.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s dự kiến đánh giá lại xếp hạng tín nhiệm của Pháp vào cuối tuần này. Phần lớn các nhà kinh tế dự báo Pháp sẽ bị hạ bậc tín nhiệm, động thái có thể tiếp tục đẩy chi phí vay của chính phủ lên cao.