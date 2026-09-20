Nợ công của Pháp chạm mức cao kỷ lục kể từ năm 1978

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Trebes, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo một nguồn tin từ Bộ Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này được dự báo sẽ đạt 119,3% vào năm 2026 và tiếp tục tăng lên 121,7% trong năm 2027. Mức này cao hơn gấp đôi so với mức giới hạn 60% GDP mà các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) phải đạt được. Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp (Insee) xác nhận đây là những con số cao chưa từng có kể từ năm 1978 đến nay. Nguồn tin từ Bộ Tài chính Pháp cho biết thêm việc nợ công gia tăng là hệ quả tất yếu của tình trạng thâm hụt ngân sách liên tục duy trì ở mức cao.

Hiện Pháp là quốc gia có mức nợ công lớn thứ ba trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), chỉ đứng sau Hy Lạp và Italy (I-ta-li-a). Trong khi đó, tỷ lệ nợ công của Tây Ban Nha đã giảm xuống dưới ngưỡng 100% GDP vào tháng 7 vừa qua, Bồ Đào Nha cũng đã đưa chỉ số này xuống dưới 90% GDP vào năm 2025.

Theo quy định của EU, mức thâm hụt ngân sách hàng năm của các nước thành viên không được vượt quá 3% GDP. Tuy nhiên, con số này tại Pháp trong năm ngoái đã chạm mức 5,1% GDP, và chính phủ dự báo thâm hụt sẽ tiếp tục tăng lên 5,4% GDP trong năm nay. Pháp - quốc gia đã bị EU đặt dưới cơ chế giám sát đặc biệt suốt hai năm qua do các chỉ số tài chính yếu nói trên - kỳ vọng sẽ hạ mức thâm hụt xuống còn 5% vào năm tới.

Dự báo tăng trưởng kinh tế của Pháp trong năm 2026 gần đây đã bị điều chỉnh giảm, khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng từ hoạt động chi tiêu tiêu dùng suy yếu và sự leo thang của giá năng lượng trong thời gian gần đây, xuất phát từ xung đột Mỹ - Israel (Ix-ra-en) và Iran.