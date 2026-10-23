Nợ công châu Âu gia tăng

Đáng chú ý, nợ công của Italy đang tiến sát Hy Lạp, quốc gia có tỷ lệ nợ cao nhất khối, trong khi tỷ lệ nợ công của Pháp tăng lên 119,1% GDP, còn lợi suất trái phiếu chính phủ nước này vượt 5%.

Tỷ lệ nợ công trên GDP phản ánh quy mô nợ của chính phủ so với quy mô nền kinh tế. Tính trên toàn EU, tỷ lệ nợ công tăng lên 82,9% GDP trong quý II/2026, so với mức 81,4% cùng kỳ năm ngoái. Xét về giá trị tuyệt đối, tổng nợ của các chính phủ trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu lên tới khoảng 14.400 tỷ euro.

Theo các quy định của EU, nợ công không được vượt quá 60% GDP, còn thâm hụt ngân sách hằng năm không được vượt quá 3% GDP. Tuy nhiên, nợ công của EU đã duy trì trên mức 80% GDP kể từ đại dịch COVID-19, thời điểm tỷ lệ này đạt đỉnh 89,5% vào năm 2020.

Trong năm 2025, có 12 quốc gia thành viên EU ghi nhận tỷ lệ nợ công vượt ngưỡng 60% GDP, trong khi 11 nước có mức thâm hụt ngân sách từ 3% GDP trở lên.