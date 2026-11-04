Nợ có khả năng mất vốn của PVcomBank tăng gần 30% sau 9 tháng, lên mức 4.118 tỷ đồng

Theo dữ liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III/2026 của 28 ngân hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank - Mã: PCB) ghi nhận tỷ trọng nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm 84,3% tổng nợ xấu nội bảng, cao thứ hai trong nhóm khảo sát và chỉ xếp sau NCB với tỷ lệ 89,5%.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu tại 28 ngân hàng đạt 340.444 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 5 chiếm 165.583 tỷ đồng, tương đương 48,6% – giảm đáng kể so với mức 63,8% hồi cuối năm 2025.

Trái ngược với diễn biến chung này, tỷ trọng nợ nhóm 5 trong tổng nợ xấu của PVcomBank lại tăng từ 71,7% lên 84,3% sau 9 tháng đầu năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu nội bảng của PVcomBank đạt 4.883 tỷ đồng, tăng khoảng 395 tỷ đồng (tương đương tăng 8,8%) so với cuối năm 2025.

Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng gần 30%, từ mức 3.219 tỷ đồng lên 4.118 tỷ đồng; ngược lại, nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 69,7% xuống còn 216 tỷ đồng và nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm nhẹ xuống mức 549 tỷ đồng.

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Mặc dù quy mô nợ xấu gia tăng, tỷ lệ nợ xấu tính trên dư nợ cho vay khách hàng của PVcomBank lại giảm từ 2,96% xuống 2,85% do dư nợ cho vay tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nợ xấu.

Cụ thể, đến cuối tháng 9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 171.452 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm gần 19.800 tỷ đồng.

Bên cạnh sự biến động trong cơ cấu nợ xấu, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của PVcomBank trong 9 tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể 89,6% so với mức 3.844 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước, xuống còn 399 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 2.445 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm, giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 50,1% và cải thiện hơn so với mức 46,7% vào cuối năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 855 tỷ đồng, tăng 48,4% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.878 tỷ đồng, tăng 35,1%.

Trong kỳ 9 tháng, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 4.680 tỷ đồng, gấp 3,24 lần cùng kỳ và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 35,4% lên mức 294 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng thu nhập hoạt động lại giảm 29,8% xuống còn 5.731 tỷ đồng, chủ yếu do lãi thuần từ hoạt động khác giảm từ 6.277 tỷ đồng xuống 279 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 17,8% lên 3.454 tỷ đồng, kéo lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 56,5% xuống mức 2.277 tỷ đồng.

Về quy mô hoạt động, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PVcomBank đạt 280.464 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm; tiền gửi khách hàng đạt 208.893 tỷ đồng (tăng 3,6%) và vốn chủ sở hữu đạt 14.087 tỷ đồng (tăng 14,9%).