Nợ cờ bạc 700 triệu đồng, gã thanh niên lén rao bán 2 xe tải của chủ cũ

Theo hồ sơ vụ án, Lưu Quốc Anh làm tài xế lái xe tải thuê cho anh Đỗ Nguyên (trú tại TP Hồ Chí Minh). Anh Nguyên giao cho Quốc Anh trực tiếp quản lý 2 xe tải mang biển kiểm soát 36H-036.XX và 36H-036.XX để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án đường cao tốc qua địa bàn xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Lưu Quốc Anh - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đến tháng 4/2026, dù đã nghỉ việc lái xe, Quốc Anh vẫn nhận lời tiếp tục trông coi, quản lý 2 phương tiện trên. Tuy nhiên, trong thời gian này, do tham gia cờ bạc, Quốc Anh phát sinh khoản nợ gần 700 triệu đồng. Không có khả năng trả nợ, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt 2 xe tải được chủ phương tiện giao quản lý.

Lợi dụng việc đang trực tiếp quản lý tài sản, Quốc Anh tự ý đăng thông tin rao bán 2 xe tải trên mạng xã hội. Đến tháng 5/2026, đối tượng bán 2 phương tiện với tổng số tiền 785 triệu đồng, sau khi nhận tiền bán xe, Quốc Anh sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ cờ bạc và chi tiêu cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định cảu pháp luật.