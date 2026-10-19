Nổ căn cứ quân sự ở Canada, ít nhất 7 người thiệt mạng

Đến đêm 17-10 (giờ địa phương), đà lan của đám cháy đã được khống chế, song lực lượng chức năng vẫn duy trì giám sát khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang nước này ngày 18-10 cho biết đang đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định danh tính những người thương vong để thông báo tới thân nhân. Quân đội chưa công bố số liệu thương vong chính thức, đồng thời khẳng định việc hỗ trợ các nạn nhân và gia đình là ưu tiên trước mắt.

Global News dẫn các nguồn tin cho biết vụ nổ có thể xảy ra trong lúc huấn luyện bắn đạn thật, khi đạn bắn trúng một đường ống hoặc giếng khí đốt trong căn cứ. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc chưa được xác nhận.

Theo TVA Nouvelles, người phát ngôn Lực lượng vũ trang Canada cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố liên quan đến khủng bố.

Cơ quan Chăm sóc khẩn cấp Alberta đã kích hoạt “Mã da cam” tại nhiều bệnh viện để điều phối nguồn lực ứng phó với số lượng lớn bệnh nhân. Hai trực thăng cứu thương được điều từ Edmonton và Saskatoon để vận chuyển nạn nhân.