Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trong một báo cáo phân tích gần đây đánh giá rằng tốc độ hình thành nợ xấu và nợ nhóm 2 cao trong bối cảnh bộ đệm dự phòng toàn ngành đi xuống đang là rủi ro chính đối với tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng các quý tới.

Thống kê của PV từ báo cáo tài chính quý III/2026 của 29 ngân hàng trong hệ thống cho thấy tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) đã tăng 88.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 53% so với đầu năm lên khoảng 255.513 tỷ đồng - cao nhất trong khoảng 10 quý gần đây. Đây là những khoản vay quá hạn, chưa được phân loại vào nợ xấu nhưng tiềm ẩn rủi ro chuyển nhóm nợ trong các quý tiếp theo.

Tỷ lệ nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ theo đó tăng lên 1,58% so với mức 1,16% hồi đầu năm.

SACOMBANK dẫn đầu về mức tăng nợ cần chú ý trong toàn ngành. Tại ngày 30/9/2026, nợ nhóm 2 tại ngân hàng này đã tăng hơn 13.000 tỷ đồng, tức tăng 280% so với đầu năm, lên 17.710 tỷ đồng.

Cùng với diễn biến nợ nhóm 2 tăng, dư nợ xấu (nhóm 3,4,5) tại SACOMBANK cũng tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với đầu năm khi ngân hàng tiếp tục làm sạch bảng cân đối kế toán. Tổng cộng nợ nhóm 2 đến nhóm 5 tính đến 30/9/2026 là 44.794 tỷ đồng, tương ứng 9,86% tổng dư nợ toàn ngân hàng.

Tại ACB, nợ cần chú ý tăng 4.600 tỷ đồng, tương ứng 185% so với đầu năm lên 7.094 tỷ đồng là một phần nguyên nhân thúc đẩy ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng trong 9 tháng đầu năm. Dù vậy, tỷ lệ nợ quá hạn và NPL của ACB hiện vẫn duy trì trong top các ngân hàng dẫn đầu về chất lượng tài sản.

Tại SHB, nợ cần chú ý tăng 5.200 tỷ đồng, tương ứng tăng 126%. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III ở mức 2,22%, tăng nhẹ so với đầu năm, một phần do tỷ lệ nợ xấu nhóm SME nhích lên, phản ánh khó khăn chung của nhóm khách hàng này.

Trong bối cảnh rủi ro tín dụng gia tăng, ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng từ 2025. Bộ đệm dự phòng rủi ro của SHB tại cuối quý III/2026 đã tăng lên 82%, cao hơn mức bình quân toàn ngành (74%).

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Một số nhà băng quy mô nhỏ như ABBANK, Eximbank, Bac A Bank, BaoViet Bank...cũng ghi nhận nợ nhóm 2 tăng ba con số.

Trong đó, ABBANK là trường hợp đáng chú ý với nợ nhóm 2 tại cuối quý III ở mức 2.300 tỷ đồng, tăng 164% so với đầu năm; đưa tỷ lệ nợ nhóm 2 lên 1,7%; trong khi dư nợ xấu cũng tăng 92% đưa tỷ lệ nợ xấu tăng 0,54 điểm % lên 1,42%. Mặc dù vẫn nằm trong nhóm nhà băng có tỷ lệ nợ xấu thấp trong ngành, ABBANK ghi nhận mức tăng dư nợ nhóm 2 và dư nợ xấu vào top cao nhất trong 9 tháng đầu năm.

Nếu xét về số tuyệt đối, SACOMBANK, VPBank và HDBank là ba nhà băng dẫn đầu về mức tăng nợ nhóm 2 trong 9 tháng qua, lần lượt ở mức 13.000 tỷ đồng, 12.200 tỷ đồng và 9.000 tỷ đồng.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Còn nếu xét về tỷ trọng trên tổng dư nợ, Saigonbank dẫn đầu ngành với nợ cần chú ý chiếm 8,17% tổng dư nợ, giảm nhẹ từ mức 8,52% vào đầu năm. Đứng thứ hai là Baoviet Bank với nợ cần chú ý chiếm 3,91% tổng dư nợ và đứng thứ ba là HDBank với nợ cần chú ý chiếm 3,87% tổng dư nợ, cùng tăng mạnh so với đầu năm.

Tính chung tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 tại 28 ngân hàng ước gần 598 nghìn tỷ đồng, tương ứng 3,7% tổng dư nợ cho vay khách hàng, tăng 0,67 điểm % so với đầu năm.

Một số ngân hàng có tỷ trọng nợ nhóm 2 đến nhóm 5 trên tổng dư nợ ở mức cao trong hệ thống có thể kể đến như Saigonbank (nợ nhóm 2-5 chiếm 11,23% tổng dư nợ); SACOMBANK (9,86%), HDBank (7,29%), VPBank (6,68%), Baoviet Bank (6,26%)...

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC