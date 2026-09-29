Nợ bảo hiểm xã hội, hai doanh nghiệp bị buộc nộp gần 28 tỷ đồng

Ngày 29/9, TAND Khu vực 4 TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm 2 vụ án dân sự công ích do VKSND Khu vực 4 TP Hồ Chí Minh khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi tập thể cho người lao động.

Buộc Công ty S.V nộp ngay 13,32 tỷ đồng

Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần S.V (viết tắt theo đề nghị của công ty tại phiên tòa), trụ sở tại phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh, chậm đóng BHXH bắt buộc trong 23 tháng, ảnh hưởng đến quyền lợi của 68 công nhân.

Tháng 11/2024, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã xử phạt công ty 180 triệu đồng. Sau đó, cơ quan chuyên môn nhiều lần kiểm tra, đôn đốc nhưng doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ.

HĐXX đang tuyên án.

Tại phiên tòa, đại diện Công ty S.V cho biết, doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19, phát sinh khoản truy thu thuế lớn và bị ảnh hưởng dòng tiền khi thu hồi công nợ. Công ty đề nghị được phân kỳ trả khoản nợ BHXH đến cuối năm 2027 để có thời gian xoay xở nguồn tiền từ các hợp đồng kinh doanh mới.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty S.V cho hay, trong thời gian khó khăn, công ty vẫn ứng trước kinh phí chi trả chế độ thai sản, ốm đau và hỗ trợ chốt sổ cho người lao động nghỉ việc.

HĐXX ghi nhận những nỗ lực này, nhưng xác định tiền đóng BHXH là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm các chế độ an sinh cho người lao động. Do đó, doanh nghiệp không thể tự thỏa thuận gia hạn hoặc kéo dài thời gian thanh toán.

Tính đến ngày 31/8/2026, Công ty S.V còn nợ BHXH hơn 13,75 tỷ đồng. Trước phiên tòa, doanh nghiệp đã khắc phục một phần và tiếp tục nộp thêm 400 triệu đồng ngay sát ngày xét xử.

Sau khi đối trừ các khoản đã nộp, tòa xác định Công ty S.V còn phải nộp ngay hơn 13,32 tỷ đồng. Số tiền này gồm hơn 11,72 tỷ đồng tiền nợ gốc BHXH và hơn 1,6 tỷ đồng tiền lãi chậm đóng.

Tòa buộc Công ty S.V. nộp ngay toàn bộ số tiền trên cho cơ quan BHXH cơ sở Hòa Hưng. Từ ngày 1/9/2026, doanh nghiệp tiếp tục chịu lãi chậm đóng 0,03%/ngày trên số tiền chưa thanh toán cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ.

Tuyên Công ty T. trả nợ ngay 14,62 tỷ đồng

Đối với Công ty TNHH T. (trụ sở tại phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh), tháng 12/2024, UBND TP Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp này. Công ty này bị VKSND khu vực 74 TP Hồ Chí Minh khởi kiện về nghĩa vụ đóng BHXH kéo dài 70 tháng, từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2026, ảnh hưởng đến quyền lợi của 71 người lao động.

Tại phiên tòa, đại diện Công ty T. cho biết, nguyên nhân nợ đọng liên quan đến hoạt động xây dựng. Một số công trình gặp vướng mắc về mặt bằng, kéo dài tiến độ và phát sinh chi phí, khiến dòng tiền của doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Công ty đề nghị được trả nợ BHXH từ 200 - 400 triệu đồng mỗi tháng. Nếu trúng thầu 2 dự án lớn đang tham gia tại Tây Ninh, doanh nghiệp cam kết trích ngay 1% giá trị hợp đồng để khắc phục khoản nợ.

Tuy nhiên, tương tự vụ án trên, HĐXX ghi nhận những thông tin này nhưng xác định nghĩa vụ đóng BHXH của người sử dụng lao động là bắt buộc, không thể tự thỏa thuận gia hạn như một khoản nợ thương mại.

Công ty T mới khắc phục được 60 triệu đồng. Sau khi xác định số tiền còn phải thực hiện, tòa buộc doanh nghiệp nộp ngay hơn 14,62 tỷ đồng cho cơ quan BHXH cơ sở Hòa Hưng để chốt sổ và giải quyết quyền lợi cho 71 người lao động.