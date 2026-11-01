Nợ 44.000 USD do thua bạc, người đàn ông nước ngoài bị 4 kẻ bắt giữ và đánh đập

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng gồm 2 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam có hành vi bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc để đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Nhóm đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và bắt tạm giam về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 21/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Liu Wei (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai là ông Wu Baoli (SN 1981, cùng quốc tịch Trung Quốc) bị nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập do liên quan đến khoản nợ tiền đánh bạc.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công nhiều tổ công tác tổ chức tuần tra, rà soát các địa điểm nghi vấn trên địa bàn thành phố. Quá trình truy xét, lực lượng chức năng phát hiện ông Wu Baoli đang đi bộ lang thang trên một tuyến đường thuộc phường Ngũ Hành Sơn nên đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Qua làm việc ban đầu, ông Wu Baoli cho biết đã vay của một người đàn ông Trung Quốc tên Shi Guiming số tiền 300.000 Nhân dân tệ, tương đương 44.000 USD, để đánh bạc tại casino nhưng thua hết.

Do không có khả năng trả nợ, ông bị nhóm người Trung Quốc và Việt Nam bắt giữ, đưa đến nhiều địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng để canh giữ, đánh đập, ép buộc trả tiền.

Từ thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng liên quan, gồm: Shi Guiming (SN 1989), Wang Bing (SN 1988), cùng quốc tịch Trung Quốc; Nguyễn Văn Mỹ (SN 2003, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Tiến Dũng (SN 2005, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Kết quả điều tra xác định, ngày 12/10, ông Wu Baoli cùng bạn gái là bà Liu Wei đến casino tham gia đánh bạc và thua hết số tiền mang theo. Thông qua người quen tên Zhao Xiao Wei (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc), ông Wu Baoli được giới thiệu gặp Shi Guiming để vay tiền tiếp tục đánh bạc.

Khoảng 1h ngày 13/10, Shi Guiming đồng ý cho ông Wu Baoli vay 300.000 Nhân dân tệ, tương đương 44.000 USD. Tuy nhiên, thay vì giao tiền mặt, Shi Guiming đưa số phỉnh tương ứng để ông Wu Baoli sử dụng trong casino, đồng thời yêu cầu viết giấy vay nợ 44.000 USD và giao hộ chiếu để giữ.

Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi tiếp tục thua hết số tiền vay, ông Wu Baoli được yêu cầu ra khỏi casino gặp Shi Guiming để thỏa thuận việc trả nợ. Tại đây, Shi Guiming cùng Trần Tiến Dũng sử dụng ô tô đưa ông Wu Baoli về căn hộ DISTAY tại phường Ngũ Hành Sơn.

Trên đường đi, Shi Guiming yêu cầu ông Wu Baoli giao điện thoại để cất giữ, đồng thời tuyên bố phải trả hết nợ mới được trở về. Từ đây, ông Wu Baoli bị nhóm đối tượng khống chế, canh giữ, không cho rời đi.

Trong các ngày 15, 17 và 19/10, nhóm đối tượng tiếp tục đưa ông Wu Baoli đến nhiều địa điểm khác nhau tại phường Ngũ Hành Sơn và phường Thanh Khê.

Tại những địa điểm này, Nguyễn Văn Mỹ, Trần Tiến Dũng thay phiên nhau canh giữ bị hại. Trong khi đó, Shi Guiming nhiều lần sử dụng dây thắt lưng bằng da, cùng với Wang Bing đánh vào vùng đầu, lưng ông Wu Baoli nhằm ép buộc trả nợ.

Không dừng lại ở việc đánh đập, Shi Guiming còn thực hiện các cuộc gọi video cho bà Liu Wei chứng kiến cảnh bạn trai bị hành hung để gây sức ép buộc chuyển tiền. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng bạn trai, bà Liu Wei đã chuyển 42.000 Nhân dân tệ cho Shi Guiming qua tài khoản WeChat. Ngoài ra, ông Wu Baoli còn nhờ một người bạn tại Trung Quốc chuyển thêm 5.000 Nhân dân tệ cho đối tượng này.

Đến tối 20/10, lợi dụng lúc nhóm đối tượng lơ là canh giữ, ông Wu Baoli đã bỏ trốn khỏi căn hộ C23 khu dân cư Phú Gia, chạy về hướng phường Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng công an ghi nhận trên cơ thể bị hại có một số thương tích tại vùng lưng, tay và chân.

Hiện 4 bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.