NMNĐ Sông Hậu 1 tổ chức hội thảo về vận hành, bảo dưỡng sửa chữa lò hơi siêu tới hạn, cận tới hạn

Hội thảo là dịp để các NMNĐ chia sẻ kinh nghiệm thực tế, phân tích những bất thường, sự cố thiết bị và trao đổi giải pháp nâng cao độ tin cậy, an toàn trong vận hành, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động của các tổ máy.

Ông Nguyễn Văn Chính mong muốn hội thảo sẽ mở đầu cho quá trình kết nối, hợp tác lâu dài giữa NMNĐ Sông Hậu 1 với các nhà máy điện trong hệ thống.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc NMNĐ Sông Hậu 1, cho rằng mỗi nhà máy đều tích lũy được những kinh nghiệm riêng trong quá trình vận hành và BDSC. Không ít vấn đề kỹ thuật phức tạp, tưởng chừng khó giải quyết, đã được xử lý từ thực tiễn sản xuất. Những kinh nghiệm đó, nếu được chia sẻ kịp thời, có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho các nhà máy khác trong hệ thống điện Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, giá trị của hội thảo không chỉ nằm ở việc trình bày tham luận mà còn ở sự trao đổi thẳng thắn về những vấn đề đã giải quyết được, những hạn chế còn tồn tại và bài học rút ra từ các bất thường, sự cố trong quá trình vận hành, BDSC. Qua đó, các đơn vị có thêm cơ sở để tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao an toàn và năng lực vận hành nhà máy.

Ông Nguyễn Văn Chính cũng bày tỏ mong muốn hội thảo sẽ mở đầu cho quá trình kết nối, hợp tác lâu dài giữa NMNĐ Sông Hậu 1 với các nhà máy điện trong hệ thống. Việc duy trì trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau không chỉ có ý nghĩa đối với công tác vận hành, BDSC mà còn góp phần tháo gỡ những khó khăn chung trong hoạt động sản xuất điện.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Các đại biểu trình bày tham luận, trao đổi tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận tập trung vào công tác vận hành, BDSC lò hơi siêu tới hạn tại các NMNĐ Sông Hậu 1, Vân Phong 1, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng (VT4 MR), Nghi Sơn 2, Duyên Hải 3 mở rộng, Mông Dương 2, Vĩnh Tân 1, Duyên Hải 2 và Thái Bình 2. Các đại biểu cùng nhìn lại những tồn tại, bất thường phát sinh từ khi các nhà máy vận hành thương mại, chia sẻ phương án xử lý sự cố, khắc phục khiếm khuyết thiết bị và đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm suất hao nhiệt của tổ máy.

Một trong những vấn đề được đề cập là tình trạng vỡ ống lò hơi, hiện tượng đóng xỉ trên tường lò và tích tụ cặn bẩn. Đây là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền nhiệt, làm suy giảm hiệu quả trao đổi nhiệt và gây khó khăn cho công tác vận hành. Đối với hiện tượng cặn bẩn ở khu vực đuôi lò, giải pháp được đưa ra là điều chỉnh tỷ lệ phối trộn than, ưu tiên lựa chọn các loại than có đặc tính ít gây cáu bẩn nhằm hạn chế xu hướng tích tụ trong quá trình đốt.

Ông Phan Đình Minh Hải, Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường NMNĐ Sông Hậu 1 trình bày nội dung công tác vận hành, BDSC lò hơi, tồn tại và giải pháp ở NMNĐ Sông Hậu 1.

NMNĐ Sông Hậu 1.

Một sự cố khác được đề cập là hư hỏng các tấm trao đổi nhiệt của bộ sấy không khí (GAH), hiện tượng rung máy nghiền khi vận hành ở tải thấp, các vấn đề liên quan đến nhiệt độ tường lò cao và tốc độ tăng tải lớn cũng được đưa ra thảo luận.

Những trường hợp trên cho thấy công tác vận hành và BDSC lò hơi đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa theo dõi thông số, phân tích nguyên nhân và điều chỉnh giải pháp kỹ thuật phù hợp với đặc điểm từng tổ máy. Việc chia sẻ các phương án đã triển khai giúp các nhà máy có thêm cơ sở tham khảo khi xử lý những bất thường tương tự, đồng thời hạn chế nguy cơ sự cố tái diễn.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo thu hút đông đảo sự tham gia của đại diện các NMNĐ trên cả nước.

Phát biểu tổng kết hội thảo, ông Nguyễn Văn Chính đánh giá cao các nội dung trình bày tại hội thảo, cũng như những trao đổi sát thực tế về kinh nghiệm ứng phó sự cố, bất thường trong NMNĐ. Từ đó các NMNĐ có sơ sở để ứng phó kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi không may gặp sự cố tương tự.

Ông Nguyễn Văn Chính mong muốn sau hội thảo, các NMNĐ có thể thành lập liên minh để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, luân phiên tổ chức các hội thảo chuyên ngành hàng quý để thường xuyên cập nhật kiến thức, cách vận hành, ứng phó sự cố, bất thường, cùng hướng đến công tác vận hành an toàn, hiệu quả các NMNĐ trong hệ thống điện quốc gia.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Thông qua hội thảo, các đơn vị hướng tới xây dựng mạng lưới kết nối chuyên môn cởi mở, thiết thực, tạo điều kiện để các nhà máy chủ động tìm đến nhau khi phát sinh vấn đề kỹ thuật, cùng trao đổi và nghiên cứu phương án xử lý. Đây cũng là cơ sở để tích lũy, lan tỏa kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao độ tin cậy của thiết bị, hiệu quả sản xuất và khả năng đáp ứng yêu cầu cung ứng điện.