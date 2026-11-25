Hơn 12 năm bền bỉ xây dựng văn hóa an toàn

Vào lúc 16h ngày 25/11/2026, NMLD Dung Quất chính thức cán mốc 60 triệu giờ công an toàn. Đây là kết quả của hơn 12 năm duy trì an toàn lao động, tính từ cột mốc ngày 2/6/2014.

Theo thống kê, NMLD Dung Quất lần lượt đạt 10 triệu giờ công an toàn vào tháng 2/2017; 20 triệu giờ vào tháng 2/2019; 30 triệu giờ vào tháng 3/2021; 40 triệu giờ vào tháng 7/2023; 50 triệu giờ vào tháng 2/2025 và 60 triệu giờ vào tháng 11/2026. Mỗi cột mốc đều phản ánh quá trình duy trì kỷ luật vận hành, nhận diện nguy cơ và tuân thủ quy trình an toàn của cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhà thầu và đối tác làm việc tại nhà máy.

Ban lãnh đạo BSR chúc mừng cột mốc 60 triệu giờ công an toàn.

Cột mốc 60 triệu giờ công an toàn được ghi nhận trong dịp PETROVIETNAM kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026). Với BSR, đây vừa là thành quả trong công tác bảo vệ người lao động, tài sản và môi trường, vừa là nền tảng để duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định và hiệu quả.

Để duy trì thành tích an toàn, BSR triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, kiểm tra và giám sát hiện trường; nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người lao động. Đồng thời, Tổng công ty tăng cường phối hợp với các nhà thầu, đối tác trong kiểm soát rủi ro, kiểm soát an toàn, đưa yêu cầu tuân thủ các quy định về an toàn trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi cá nhân.

Trong năm 2026, BSR tiếp tục tập trung bảo đảm NMLD Dung Quất vận hành an toàn với mục tiêu “Không có tai nạn lao động mất ngày công, Không có sự cố cháy nổ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty”. Đặc biệt, chương trình làm giàu văn hóa an toàn đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền an toàn định kỳ hằng tháng (HSE Mass TBT) cho nhà thầu, 2 đợt HSE Meeting cho người lao động BSR; duy trì và quản trị các chương trình thực thi an toàn (SAO, SAC), kiểm tra an toàn sức khỏe môi trường cấp lãnh đạo.

Ban An toàn Chất lượng là đầu mối đã chấm điểm, phân tích và xử lý 28.647 SAO an toàn, 4.220 SAO không an toàn; có 5.812 SAC Xanh thưởng, 235 SAC Vàng và 36 SAC Đỏ được phát hành đúng quy định. Qua đó, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân có đóng góp tích cực, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm hoặc chưa thực hiện tốt công việc chuyên môn.

Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó sự cố

Đối với một nhà máy lọc dầu vận hành liên tục, có khối lượng lớn dầu thô, khí và các sản phẩm dễ cháy nổ, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) luôn được BSR xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tổng công ty chú trọng đầu tư, duy trì hệ thống PCCC đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và quy chuẩn Việt Nam.

Hiện nay, NMLD Dung Quất có khoảng 4.000 thiết bị PCCC các loại, bao gồm hệ thống báo cháy tự động, đầu dò khí cháy, khí độc, đầu dò lửa, hệ thống chữa cháy cố định bằng nước, bọt foam, khí chữa cháy và các phương tiện chữa cháy di động chuyên dụng. Các thiết bị được kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn và bảo dưỡng định kỳ nhằm bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi có tình huống phát sinh.

Lực lượng an toàn tại BSR luyện tập ứng phó, xử lý các tình huống khẩn cấp tại NMLD Dung Quất.

Cùng với hệ thống trang thiết bị, BSR xây dựng lực lượng PCCC&CNCH chuyên ngành gồm 46 đội viên, trong đó có 1 đội trưởng và 3 đội phó, được tổ chức trực theo chế độ 2 ca/4 kíp, thường trực 24/24 giờ tại nhà máy. Bên cạnh đó, lực lượng chữa cháy kiêm nhiệm (bán chuyên trách) được kiện toàn từ nhân sự vận hành tại các khu vực sản xuất, góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phát hiện và xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH được BSR triển khai thường xuyên hằng năm. Người lao động được trang bị kiến thức lý thuyết kết hợp thực hành, hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, thoát nạn và phối hợp ứng cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, BSR tổ chức các đợt thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực sản xuất, phân xưởng công nghệ, khu bể chứa và cảng xuất sản phẩm; có sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Trong năm 2026, BSR đã tổ chức hơn 120 lượt diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. Các tình huống thực tập được xây dựng sát với đặc thù hoạt động của nhà máy, qua đó nâng cao khả năng xử lý tại chỗ, năng lực chỉ huy, điều hành và sự phối hợp giữa các lực lượng. Trong năm 2026, BSR tiếp tục phối hợp cùng PTSC Quảng Ngãi thực tập tình huống cấp 2 về phương án chữa cháy và ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng xuất sản phẩm - NMLD Dung Quất.

Song song với việc xây dựng lực lượng và tổ chức huấn luyện, công tác bảo dưỡng, kiểm tra và hoàn thiện hệ thống PCCC cũng được BSR chú trọng. Trong năm 2026, Tổng công ty đã hoàn thiện công tác bảo dưỡng hơn 3.000 thiết bị, cập nhật 15 tài liệu quy trình, hướng dẫn và chương trình kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị PCCC. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm duy trì độ tin cậy của hệ thống, bảo đảm khả năng phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

BSR cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đơn vị trong Khu kinh tế Dung Quất để nâng cao khả năng huy động nhân lực, phương tiện và xử lý các tình huống vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ. Qua đó, tạo thành mạng lưới phối hợp nhiều lớp, góp phần bảo vệ an toàn cho nhà máy, người lao động và khu vực lân cận.

Cột mốc 60 triệu giờ công an toàn tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa an toàn trong hoạt động sản xuất tại BSR. Trong chặng đường phía trước, yêu cầu đặt ra là giữ vững kỷ luật, chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng cao năng lực ứng phó và bảo đảm mỗi người lao động đều trở về nhà an toàn sau mỗi ca làm việc.

Thư chúc mừng của Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng gửi tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động nhân sự kiện BSR cán mốc 60 triệu giờ công an toàn.

Trong thư chúc mừng gửi toàn thể người lao động, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng chia sẻ: “60 triệu giờ công an toàn không đơn thuần là một con số, mà là minh chứng cho hàng triệu hành động đúng, hàng triệu lựa chọn an toàn và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trong từng công việc mỗi ngày. Thành quả này khẳng định hiệu quả của hệ thống quản trị an toàn, sự trưởng thành trong Văn hóa An toàn BSR và cam kết nhất quán của Tổng công ty trong việc đặt con người, tài sản và môi trường ở vị trí ưu tiên hàng đầu, hướng tới hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả.

Thành quả này càng có ý nghĩa trong bối cảnh BSR đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần “Năng lượng mới - Kỷ nguyên mới”. Trên hành trình đó, an toàn không chỉ là yêu cầu tiên quyết trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là nền tảng, điều kiện và giá trị cốt lõi để BSR không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và từng bước vươn tầm quốc tế”.