Níu kéo tình cảm bất thành, thanh niên ở Phú Thọ giở trò tống tiền người yêu cũ bằng thước phim nhạy cảm

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội TikTok, Đỗ Hồng Sơn quen biết và có quan hệ tình cảm với chị L.T.M. (SN 2006, trú tại TP Quảng Ninh). Trong thời gian quen nhau, Sơn đã ghi lại video có nội dung nhạy cảm khi hai người gọi điện qua Messenger.

Đối tượng Đỗ Hồng Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau khi chia tay vào cuối tháng 4/2026, do chị M. không đồng ý nối lại tình cảm, Sơn nhiều lần sử dụng video này để đe dọa, gây sức ép đòi tiền.

Đối tượng Sơn còn gửi video cho người thân của chị M., yêu cầu đưa 50 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. Trước hành vi đe dọa trên, chị M. đã trình báo cơ quan công an, tại thời điểm trình báo, chị chưa chuyển tiền cho Sơn.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.