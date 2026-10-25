'Níu chân' du khách mùa thấp điểm

Khác biệt để “hút” khách

Giữa không gian làng quê yên bình ở làng Cự Nẫm (xã Bố Trạch), Phong Nha Farmstay không cạnh tranh bằng sự náo nhiệt hay những dịch vụ xa hoa. Từ năm 2008, chị Lê Thị Bích cùng chồng là anh Benjamin Joseph Mitchell, người Úc, bắt đầu xây dựng mô hình lưu trú gắn với trải nghiệm đời sống nông thôn. Thay vì chỉ cung cấp chỗ nghỉ, cơ sở tạo điều kiện để du khách gần gũi hơn với thiên nhiên, cảnh quan và nhịp sống bản địa.

Chị Lê Thị Bích cho biết, mỗi năm Phong Nha Farmstay đón khoảng 2.000-3.000 lượt khách, trong đó hơn 95% là khách quốc tế. Lượng khách tương đối ổn định, phân bố trong năm chứ không chỉ tập trung vào những tháng cao điểm.

Khu du lịch Phong Nha Farmstay ở Cự Nẫm (xã Bố Trạch) - Ảnh: P.P

Cách làm ấy cũng được thể hiện tại Duck Farm Phong Nha, ở thôn Bồng Lai (xã Bố Trạch). Những trải nghiệm như cưỡi trâu, câu cá, tương tác với đàn vịt đem đến sự mới mẻ cho du khách muốn tìm hiểu đời sống nông thôn. Trong khi đó, Lèn Chùa Ecostay (xã Phong Nha) tạo dấu ấn bằng không gian trang trí từ rơm, vườn hoa bốn mùa, hầm rượu và các hoạt động ngoài trời. Đặc biệt, khu “ký ức chiến tranh” gợi nhắc một thời lịch sử hào hùng của vùng đất từng được biết đến là “tọa độ lửa”.

Điểm chung của những mô hình này là biết khai thác giá trị vốn có của địa phương. Từ cảnh quan, sản vật đến nếp sống cộng đồng, mỗi cơ sở tìm cách tổ chức thành những trải nghiệm riêng, tạo sức hút cho du khách ngay cả trong mùa thấp điểm.

Với Công ty CP Du lịch A Rem (xã Phong Nha), dấu ấn riêng nằm ở những hành trình khám phá thiên nhiên gắn với văn hóa bản địa. Ông Hoàng Ngọc Thức, Giám đốc điều hành công ty, cho biết trong những tháng thấp điểm, khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, vẫn đều đặn đặt tour “Khám phá Bách xanh đá và hang Kling”.

Không chỉ là hành trình trekking giữa đại ngàn Phong Nha-Kẻ Bàng, tour còn giúp du khách tìm hiểu quê hương, văn hóa và kỹ năng sinh tồn của người A Rem (dân tộc Chứt). Qua những cung đường rừng và hang động, thiên nhiên trở thành không gian lưu giữ ký ức, tri thức và cách con người thích nghi với núi rừng.

Theo ông Hoàng Ngọc Thức, lượng khách đặt tour ổn định trong mùa thấp điểm cho thấy những sản phẩm có bản sắc, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm vẫn có sức hút riêng.

Mỗi người dân là một đại sứ du lịch

Một sản phẩm hấp dẫn có thể khiến du khách lựa chọn điểm đến, nhưng cách họ được đón tiếp và những trải nghiệm trong suốt hành trình mới góp phần tạo nên ấn tượng lâu dài. Ở Phong Nha-Kẻ Bàng, sức hút của vùng đất di sản không chỉ đến từ cảnh quan kỳ vĩ mà còn được bồi đắp bởi sự chân thành, hiếu khách của người dân.

Chị Hoàng Thị Thắm, người chèo thuyền đưa khách tham quan động Phong Nha, từng phát hiện chiếc ví du khách bỏ quên bên mạn thuyền. Bên trong có gần 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Chị lập tức mang chiếc ví đến Ban Quản lý bến thuyền để tìm cách trả lại chủ nhân. Khi nhận lại tài sản, vị khách ngỏ ý gửi tiền cảm ơn nhưng chị Thắm nhất định từ chối.

Một trường hợp khác là anh Jacob Allan Warnor, du khách quốc tịch Mỹ, đánh rơi ví cùng giấy tờ quan trọng khi tham quan Phong Nha-Kẻ Bàng. Sau đó, anh nhận lại chiếc ví còn nguyên 4,7 triệu đồng và 1.180 USD tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng. Những hành động chân thành ấy góp phần để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Khu “ký ức chiến tranh” trong Khu du lịch Lèn Chùa (xã Phong Nha) - Ảnh: P.P

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, chương trình “Hành động đẹp mỗi ngày” đã ghi nhận 130 người có những việc làm ý nghĩa, trong đó có hỗ trợ du khách và trao trả tài sản thất lạc. Hơn 100 người cũng đóng góp tin, ảnh về cảnh quan và văn hóa địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất di sản.

Những việc làm bình dị cho thấy xây dựng hình ảnh điểm đến không chỉ là nhiệm vụ của ngành du lịch hay các cơ sở kinh doanh. Mỗi người dân đều có thể góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ, từ cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm đến ý thức gìn giữ cảnh quan và bản sắc văn hóa.

Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp và cộng đồng, chính sách kích cầu, kết nối giao thông và quảng bá cũng góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến. Tháng 8/2026, Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, mở thêm cơ hội tăng cường liên kết và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chuyến tàu du lịch “Hành trình di sản thế giới”, kết nối Huế với Phong Nha, cùng các chương trình ưu đãi vé, tour, điểm tham quan và lưu trú trong những tháng cuối năm được kỳ vọng khuyến khích nhu cầu du lịch ngoài mùa cao điểm.

“Cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, xã Phong Nha định hướng khai thác thêm tiềm năng du lịch dọc các tuyến sông Son, sông Chày, sông Troóc, khu vực đèo Đá Đẽo, sân bay Khe Gát và các điểm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng. Chương trình “Phong Nha By Night” vào tối thứ bảy hằng tuần góp phần làm phong phú trải nghiệm về đêm. Dự kiến từ ngày 24-30/11/2026, Tuần văn hóa-du lịch Quảng Trị sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể thao. Trong đó, chương trình nghệ thuật “Rực rỡ miền kỳ quan-linh thiêng vùng đất lửa” tại Phong Nha được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn, thu hút du khách trong những tháng cuối năm”, ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha chia sẻ.

Ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha cho biết, trong 9 tháng năm 2026, địa phương đón hơn 1,197 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt gần 504 tỉ đồng. Toàn xã hiện có 124 cơ sở lưu trú với 1.406 phòng, 2.435 giường cùng 201 cơ sở nhà hàng, quán ăn. Địa phương định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng không gian du lịch và xây dựng môi trường an toàn, thân thiện.

Theo ông Phan Hải Hà, không có một bí quyết duy nhất để “níu chân” du khách trong mùa thấp điểm. Điều quan trọng là tạo nên chuỗi trải nghiệm có bản sắc, từ sản phẩm, chất lượng dịch vụ đến thái độ ứng xử của cộng đồng, cùng sự đồng hành của cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Khi mỗi cơ sở biết khai thác thế mạnh riêng, mỗi người dân ý thức mình là một đại sứ du lịch và các chính sách được triển khai sát nhu cầu thực tế, mùa thấp điểm không chỉ là khoảng thời gian chờ khách quay trở lại. Đó còn là cơ hội để du lịch các địa phương làm sâu sắc hơn trải nghiệm, mở rộng thị trường và xây dựng sức hút bền vững cho vùng đất di sản.