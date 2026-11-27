Nissan NX7 2027 có 3 phiên bản với giá bán chính thức từ 129.900-149.900 Nhân dân tệ (tương đương 504,24-581,87 triệu đồng). Giá bán đó giúp SUV hạng D này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV hybrid tại Trung Quốc.

Nissan NX7 2027.

NX7 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế tối giản kết hợp các yếu tố công nghệ đặc trưng của dòng N. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng tách rời, logo Nissan phát sáng đặt chính giữa và các khe hút gió hai bên được thiết kế nhằm tối ưu luồng không khí. Đáng chú ý, khu vực nóc xe tích hợp cảm biến LiDAR phục vụ hệ thống hỗ trợ lái thông minh Momenta R7.

Công nghệ này hỗ trợ tính năng dẫn đường tự động NOA trong đô thị, cho phép xe thực hiện nhiều thao tác phức tạp như bám theo phương tiện phía trước khi tắc đường, xử lý các giao lộ và tự động điều hướng qua những đoạn đường có điều kiện giao thông phức tạp. Đây là trang bị hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng ô tô trong môi trường đô thị đông đúc.

NX7 2027 có chiều dài 4.785 mm, rộng 1.920 mm và cao 1.660 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. Phần đuôi xe được thiết kế gọn gàng với cụm đèn hậu LED nối liền hai bên, tích hợp logo Nissan phát sáng ở trung tâm. Một cánh gió nhỏ kiểu đuôi vịt được bố trí phía trên cửa hậu, trong khi khu vực biển số nằm trên cản sau. Tổng thể thiết kế hướng đến phong cách hiện đại, thanh thoát nhưng vẫn giữ được dáng vẻ của một mẫu SUV gia đình cỡ trung.

Khoang nội thất của Nissan NX7 2027 được cung cấp ba tùy chọn màu sắc gồm tím khói, trắng và đen. Thiết kế cabin tập trung vào sự thoải mái với phong cách ánh sáng và bóng đổ bao quanh, tạo cảm giác không gian nhiều lớp. Theo nhà sản xuất, khoảng 90% bề mặt nội thất được hoàn thiện bằng vật liệu mềm, đồng thời đạt chứng nhận an toàn dành cho mẹ và trẻ em, không chứa formaldehyde. Xe còn có hệ thống đèn viền nội thất thông minh với 256 màu sắc cùng thiết kế cửa gió điều hòa dạng liền mạch, góp phần tạo nên không gian cao cấp và hiện đại.

Khu vực bảng điều khiển được trang bị vô-lăng đa chức năng hai chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD và màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước 17,3 inch, độ phân giải 3K. Ngoài ra, xe còn sở hữu màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD kích thước 55 inch, giúp người lái tiếp cận các thông tin vận hành mà không cần thường xuyên rời mắt khỏi mặt đường.

Hệ thống thông tin giải trí của Nissan NX7 2027 sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295P, vận hành trên nền tảng Nissan OS 3.0 được phát triển cùng iFlytek. Sự kết hợp này hứa hẹn cải thiện khả năng xử lý, tương tác bằng giọng nói và trải nghiệm sử dụng các tính năng thông minh trong cabin.

Một trong những trang bị đáng chú ý nhất trên Dongfeng Nissan NX7 2027 là hệ thống ghế AI Zero-Pressure Cloud Blanket Seats 2.0. Công nghệ này sử dụng các cảm biến tích hợp, hệ thống túi khí và thuật toán trí tuệ nhân tạo để chủ động điều chỉnh độ nâng đỡ, phân bổ áp lực cơ thể theo thời gian thực, qua đó cải thiện sự thoải mái cho người ngồi.

Cả bốn ghế đều được trang bị chức năng sưởi ấm, thông gió và massage 12 điểm theo tiêu chuẩn SPA. Đặc biệt, hàng ghế trước có thể ngả phẳng hoàn toàn và kết hợp với hàng ghế sau để tạo thành không gian nghỉ ngơi dạng giường. Hệ thống được thiết kế với ba chế độ bố trí giường khác nhau, phù hợp cho những tình huống như nghỉ ngơi trên đường dài hoặc cắm trại và có thể kích hoạt chỉ bằng một nút bấm.

Không gian tiện nghi trên Nissan NX7 còn được tăng cường nhờ tủ lạnh kiêm chức năng làm nóng và làm mát dung tích 6,33 lít, phục vụ nhu cầu bảo quản đồ uống và thực phẩm trong những chuyến đi xa. Xe có tổng cộng 40 vị trí chứa đồ, khoang hành lý hai tầng dung tích 783 lít cùng một ngăn chứa đồ dạng chìm 178 lít.

Khi cần mở rộng không gian chuyên chở, tổng dung tích có thể đạt tối đa 1.878 lít. Những thông số này cho thấy Dongfeng Nissan NX7 2027 không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn chú trọng tính thực dụng, đặc biệt đối với các gia đình thường xuyên sử dụng xe cho những chuyến đi dài.

Nissan NX7 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện với động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên (tên mã NR15) dung tích 1,5 lít có công suất tối đa 99 mã lực. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện dẫn động công suất cực đại 230 mã lực. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn bộ pin lithium sắt photphat CATL dung lượng 40,9 kWh.

Nhờ đó, Nissan NX7 2027 có thể di chuyển thuần điện tối đa 320 km và đạt tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.666 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là lợi thế đáng kể đối với một mẫu SUV PHEV, bởi người dùng có thể tận dụng khả năng vận hành bằng điện trong các hành trình hằng ngày, đồng thời hạn chế nỗi lo về phạm vi hoạt động khi di chuyển đường dài.

- Video cận cảnh Nissan NX7 2027. Nguồn: Hamoudy CAR Compare.