Nissan Terrano trở lại với kiểu dáng khác biệt

Nissan đang chuẩn bị đưa trở lại tên gọi Terrano trên một mẫu SUV địa hình hoàn toàn mới. Những hình ảnh và thông số kỹ thuật đầu tiên của xe vừa được công bố trong hồ sơ đăng ký của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), trước khi mẫu xe chính thức ra mắt.

Nissan Terrano thế hệ mới lộ diện. Ảnh: MIIT

Terrano mới được phát triển bởi liên doanh Zhengzhou Nissan tại Trung Quốc. Xe sử dụng nền tảng khung gầm rời có nguồn gốc từ mẫu bán tải Nissan Frontier Pro dành cho thị trường Trung Quốc. Đây cũng là mẫu xe được Nissan định hướng trở thành đối thủ của những SUV địa hình như Toyota Land Cruiser.

Về thiết kế, Nissan Terrano phiên bản thương mại giữ lại phần lớn kiểu dáng vuông vức của bản concept từng được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh hồi tháng 4/2026. Phần đầu xe có thiết kế dựng đứng, cản trước hầm hố và các vòm bánh mở rộng.

Tuy nhiên, so với xe ý tưởng, phiên bản thương mại đã được đơn giản hóa một số chi tiết. Xe không còn hệ thống đèn LED bổ sung, lưới tản nhiệt phát sáng hay giá nóc cầu kỳ. Cụm đèn hậu cũng được thay bằng thiết kế thông thường hơn, trong khi ốp bánh dự phòng phía sau có kiểu dáng đơn giản.

Phía sau xe gắn bánh dự phòng, khác biệt so với các đối thủ. Ảnh: MIIT

Đáng chú ý, phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) có một số điểm nhận diện riêng ở phía sau. Khu vực cửa cốp được sơn đen, kết hợp thanh ngang đồng màu thân xe để cố định bánh dự phòng.

Terrano là SUV cỡ lớn với khung gầm rời

Theo hồ sơ MIIT, Nissan Terrano mới có chiều dài 5.098 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm. Như vậy, mẫu xe ngắn hơn Nissan Patrol khoảng 227 mm nhưng dài hơn Toyota Land Cruiser Prado khoảng 110 mm.

Đây là mẫu xe chung phân khúc Land Cruiser Prado. Ảnh: MIIT

Xe sử dụng kết cấu khung gầm rời (body-on-frame), tương tự các mẫu SUV địa hình truyền thống. Đây là nền tảng được phát triển từ bán tải Nissan Frontier Pro.

Các thông số hình học cũng cho thấy Terrano được chú trọng khả năng vận hành địa hình. Góc tiếp cận đạt 36 độ, góc thoát đạt 31 độ. Tất cả phiên bản đều có khả năng kéo tối đa 2.500 kg.

Hồ sơ đăng ký cũng đề cập đến nhiều trang bị tùy chọn như cửa sổ trời, bậc lên xuống, cánh gió phía sau, móc kéo và các thiết kế cản trước, cản sau cũng như mâm xe khác nhau.

Xe có các tùy biến khác nhau. Ảnh: MIIT

Nissan hiện chưa công bố hình ảnh nội thất. Tuy nhiên, khoang cabin có thể chia sẻ một số trang bị với Navara Pro thế hệ mới. Mẫu bán tải này sở hữu màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch.

Nội thất tham khảo từ Navara Pro. Ảnh: ST

Xe có 3 tùy chọn động cơ, có cả hybrid cắm sạc

Điểm đáng chú ý của Nissan Terrano mới là danh mục động cơ khá đa dạng. Dù bản concept ban đầu tập trung vào hệ truyền động hybrid cắm sạc, hồ sơ đăng ký xác nhận xe thương mại còn có cả động cơ xăng và diesel truyền thống.

Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 2.0L tăng áp 4 xi-lanh, công suất 255 mã lực. Trong khi đó, bản diesel dùng động cơ 2.3L tăng áp, công suất 188 mã lực. Cả hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 170 km/h.

Với phiên bản PHEV, xe kết hợp động cơ xăng 2.0L tăng áp công suất 204 mã lực với một mô-tơ điện công suất 76 mã lực. Tổng công suất cực đại của hệ thống đạt 272 mã lực. Bộ pin sử dụng công nghệ lithium sắt phosphate (LFP), nhưng dung lượng chưa được công bố. Tốc độ tối đa của phiên bản này đạt 180 km/h.

Terrano mới dự kiến được sản xuất tại Trung Quốc và có khả năng xuất khẩu sang một số thị trường quốc tế. Trong khi đó, Nissan đang phát triển một mẫu SUV khung gầm rời khác mang tên Xterra dự kiến ra mắt trước cuối năm 2028.