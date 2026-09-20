Video: Hé lộ mẫu xe Nissan Skyline 2027 thế hệ mới,

Người hâm mộ Nissan Skyline có lý do để vui mừng khi thế hệ mới của mẫu sedan mang tính biểu tượng này sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12/2026. Thời điểm này đã được Chủ tịch kiêm CEO Nissan, ông Ivan Espinosa, xác nhận. Đồng thời, ông cũng mô tả Skyline thế hệ mới là một mẫu xe rất quan trọng đối với thương hiệu Nissan.

Thế hệ thứ 14 của mẫu sedan được công bố lần đầu vào tháng 4/2026. Những hình ảnh úp mở do hãng tung ra đã hé lộ thiết kế lấy cảm hứng từ Nissan Skyline GT-R thế hệ đầu tiên với phần đầu xe hầm hố, vòm bánh xe tạo hình mạnh mẽ và đồ họa đèn hậu mang phong cách GT-R.

Nissan Skyline 2027 mới chốt lịch ra mắt chính - huyền thoại sắp trở lại.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, ông Espinosa đã tiết lộ thêm thông tin về dự án phát triển Nissan Skyline thế hệ mới đang được triển khai. CEO của Nissan cho biết: “Chúng tôi có những dòng xe mang tính biểu tượng như Skyline hoàn toàn mới được chờ đợi từ rất lâu cũng sắp xuất hiện. Đây sẽ là một trong những biểu tượng của quá trình hồi sinh Nissan và là sự trở lại mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện”.

Ông Espinosa giải thích Skyline là “biểu tượng của tốc độ”, không chỉ với tư cách một mẫu xe. Ông Espinosa cho biết đây là mẫu Nissan đầu tiên trải qua “quy trình phát triển được đẩy nhanh”. Mẫu xe thương mại này đã được “phát triển hoàn toàn” trong khoảng 26 tháng với sự kiện ra mắt diễn ra trước kế hoạch.

Mẫu xe thương mại này đã được “phát triển hoàn toàn” trong khoảng 26 tháng với sự kiện ra mắt diễn ra trước kế hoạch.

Lãnh đạo Nissan cho biết dự án đầy thách thức này chứng minh “năng lực kỹ thuật” của hãng cũng như khả năng phát triển những mẫu xe “với tốc độ nhanh”. Ông cũng nói thêm rằng Skyline “rất quan trọng đối với chúng tôi với tư cách một công ty”.

Trong lần công bố ban đầu vào hồi đầu năm nay, ông Espinosa đã mô tả mẫu sedan này là “biểu tượng của kỹ thuật Nhật Bản và khả năng vận hành truyền cảm xúc mạnh mẽ”. Ông cũng cho biết là một trong những mẫu xe thuộc dòng sản phẩm Heartbeat của Nissan.

Espinosa đã mô tả mẫu sedan này là “biểu tượng của kỹ thuật Nhật Bản và khả năng vận hành truyền cảm xúc mạnh mẽ”.

Một báo cáo trước đó của Nikkei Asia tiết lộ Nissan đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh và các công cụ mô phỏng kỹ thuật số trong toàn bộ các giai đoạn thiết kế, kỹ thuật, thử nghiệm và sản xuất Skyline thế hệ mới. Điều này giúp hãng rút ngắn một nửa chu kỳ phát triển, từ 55 tháng của thế hệ tiền nhiệm xuống chỉ còn 26 tháng.

Ông Espinosa thừa nhận Trung Quốc đang thiết lập các tiêu chuẩn của ngành trong những lĩnh vực như công nghệ, khả năng cạnh tranh về chi phí và thời gian phát triển, đồng thời cho rằng Nissan đã học hỏi được nhiều điều từ liên doanh với Dongfeng.

Nissan cũng xác nhận Skyline thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Tochigi ở Nhật Bản thay vì Trung Quốc và Mỹ như tin đồn.

Nissan cũng xác nhận Skyline thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Tochigi ở Nhật Bản thay vì Trung Quốc và Mỹ như tin đồn. Nhà máy Nhật Bản đang được chuyển đổi thành một “trung tâm sản xuất xe thể thao chuyên biệt” và hiện đã đảm nhiệm dây chuyền lắp ráp Fairlady Z.

Nissan chưa công bố thông số kỹ thuật của mẫu sedan mới. Theo tin đồn, xe sẽ dùng hệ dẫn động cầu sau và hệ truyền động hybrid. Cũng có khả năng xe sẽ sử dụng động cơ V6 tăng áp kép hiện tại với công suất hơn 400 mã lực, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp.

Nissan chưa công bố thông số kỹ thuật của mẫu sedan mới.

Nissan Skyline thế hệ mới được kỳ vọng sẽ làm nền tảng cho một mẫu xe Infiniti trong tương lai dành cho thị trường Bắc Mỹ, tương tự thế hệ tiền nhiệm.