Nissan Patrol 2026 rục rịch về Việt Nam, nhận cọc kèm 'lạc' 100 triệu đồng

Trên các hội nhóm chuyên về ôtô, Nissan Patrol LE Platinum 2026 đang được rao bán với mức giá khoảng 4,2 tỷ đồng. Để nằm trong danh sách những người đầu tiên nhận xe vào tháng 12, người mua được yêu cầu chi trả thêm khoản tiền chênh lệch, thường gọi là "lạc", trị giá 100 triệu đồng.

Như vậy, tổng chi phí để lăn bánh lô xe Nissan Patrol 2026 đầu tiên có thể lên tới 4,3 tỷ đồng. Một số người bán giới thiệu đây là lô xe nhập khẩu chính hãng với số lượng giới hạn chỉ khoảng 2 suất giao sớm, đi kèm các tùy chọn màu sơn ngoại thất đen hoặc trắng và không gian nội thất bọc da màu đỏ đô hoặc nâu.

Trước đó, thị trường ôtô Việt Nam từng chứng kiến đợt thông báo nhận cọc Nissan Patrol vào cuối năm 2024 nhưng sau đó bị hủy bỏ và hoàn tiền cho khách do xe không về kịp tiến độ. Lần xuất hiện trở lại này được cho là thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Nissan Patrol thế hệ mới chính thức ra mắt toàn cầu từ tháng 9/2024. Xe được định vị cùng phân khúc với Toyota Land Cruiser (LC300). Xe sở hữu ngoại hình cơ bắp, hầm hố. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha dạng dọc được tích hợp công nghệ chiếu sáng thích ứng và 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C".

Mẫu SUV cỡ lớn này sở hữ lưới tản nhiệt V-motion kết hợp với các dải đèn nằm ngang nhìn bắt mắt hơn. Đuôi xe có cụm đèn hậu được tạo hình 2 chữ "C" khá tương đồng với phần đầu. Hai bên đèn hậu còn nối với nhau bằng dải đèn LED mỏng nằm vắt ngang cửa cốp. Mâm xe hợp kim kích thước 22 inch, giúp khoảng sáng gầm thêm rộng rãi hơn.

Khoang nội thất của xe gây ấn tượng bằng không gian hiện đại và danh sách tiện nghi phong phú. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình đôi 14,3 inch ghép nối tạo thành dải hiển thị rộng 28,6 inch. Bên cạnh đó, xe được tích hợp hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), dàn âm thanh Klipsch 12 loa, cùng màn hình phục vụ nhu cầu giải trí cho hàng ghế phía sau.

Ghế trước của Nissan Patrol bọc da, chỉnh điện, tích hợp sưởi, làm mát và massage. Đồng thời, xe có điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp đóng mở điện. Các tiện ích khác bao gồm hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp xe đóng mở bằng điện.

Về vận hành, Nissan Patrol LE Platinum dùng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, công suất 425 mã lực. Mô-men xoắn đạt 700 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hệ thống an toàn gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn....

Khi về Việt Nam, Nissan Patrol sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser 300. Mẫu SUV này đang được phân phối chính hãng với giá từ 4,58 tỷ đồng. So với Land Cruiser, Nissan Patrol có kích thước lớn hơn, cấu hình 8 chỗ và công suất cao hơn. Các thông tin về giá bán và thời gian giao Nissan Patrol hiện vẫn ở mức dự kiến.

Video: Xem chi tiết Nissan Patrol 2026 mới.