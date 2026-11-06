Nissan Patrol 2026 rục rịch về Việt Nam, giá bán dự đoán hơn 4 tỷ đồng

Từ cuối tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chào bán mẫu xe Nissan Patrol 2026. Trước đó, một số tư vấn bán hàng Nissan cũng đã thông báo nhận đặt cọc đối với Patrol dù đến nay mẫu xe vẫn chưa chính thức có mặt trên thị trường.

Thông tin chào bán mẫu xe Patrol 2026 của một đại lý Nissan tại Hà Nội - Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh một số mẫu xe được đăng tải chủ yếu có màu ngoại thất trắng hoặc đen, nội thất màu đỏ đô hoặc nâu với chất liệu da cao cấp. Trên một số hội nhóm về ô tô thậm chí xuất hiện thông tin người mua muốn nhận xe sớm trong tháng 11 hoặc tháng 12 có thể phải chi thêm khoảng 100 triệu đồng. Hiện tại cả một số salon ô tô tư nhân cũng chào bán mẫu SUV full-size đến từ Nhật Bản.

Mặc dù vậy, thông tin về việc phân phối chính hãng mẫu xe Patrol 2026 vẫn chưa được Nissan xác nhận.

Phiên bản Nissan Patrol LE dự kiến phân phối tại Việt Nam - Ảnh: Đại lý

Theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng, phiên bản được đưa về thị trường Việt Nam sẽ là Nissan Patrol LE, giá bán lẻ được dự đoán sẽ vào khoảng 4,2 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn đôi chút so với giá 4,58 tỷ đồng của đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Land Cruiser 300 đang được phân phối chính hãng bởi Toyota Việt Nam

Mẫu xe Nissan Patrol được chào bán thuộc thế hệ mới có mã sản phẩm Y63, ra mắt thị trường toàn cầu vào tháng 9/2024. Xe sở hữu chiều dài tổng thể 5.205 mm, rộng 2.030 mm, cao 1.945 mm, trục cơ sở 3.075 mm và khoảng sáng gầm tiêu chuẩn 244 mm. Khoảng sáng gầm của Nissan Patrol có thể tùy chỉnh nhờ sử dụng hệ thống treo điện tử.

Nissan Patrol 2026 sở hữu ngoại hình cơ bắp và bệ vệ - Ảnh: Đại lý

Ngoại thất Nissan Patrol hầm hố và cơ bắp. Lưới tản nhiệt V-Motion cỡ lớn, cụm đèn trước LED tạo hình chữ C kép, bộ vành hợp kim có kích thước 22 inch.

Khoang lái trang bị hai màn hình liền mạch có cùng kích thước 14,3 inch. Hàng ghế thứ hai trang bị màn hình riêng kích thước 12,8 inch. Ghế trước bọc da cao cấp tích hợp các chức năng sưởi, làm mát và massage.

Thiết kế khoang lái của Nissan Patrol 2026 - Ảnh: Đại lý

Các tiện nghi đáng chú ý có màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp đóng mở điện, dàn âm thanh 12 loa cao cấp Klipsch.

Phiên bản Nissan Patrol LE Platinum sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.5L tăng áp kép, công suất cực đại 425 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Mẫu xe trang bị hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Xe trang bị cửa sổ trời siêu rộng, hàng ghế sau có màn hình riêng - Ảnh: Đại lý

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn có gói công nghệ hỗ trợ lái Propilot với các chức năng kiểm soát hành trình thông minh ICC, hỗ trợ dừng và khởi hành, hỗ trợ giữ làn đường thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, can thiệp giữ làn, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đèn chiếu xa, cảnh báo chú ý người lái…