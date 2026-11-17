Liên doanh Dongfeng Nissan vừa mở chương trình nhận đặt cọc sớm cho NX7, mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 27/11. Xe có 3 phiên bản, giá ưu đãi giai đoạn đặt trước từ 129.900 - 149.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 501,5 - 578,7 triệu đồng.

Nissan NX7 được phát triển trên nền tảng khung gầm hybrid AI Cloud-Power mới. Ngoại hình xe kế thừa ngôn ngữ thiết kế dòng N, nổi bật với cụm đèn chiếu sáng hai tầng, logo phát sáng ở trung tâm đầu xe và các hốc hút gió bên được tối ưu khí động học. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.785 x 1.920 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm. Tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm hợp kim 18 hoặc 19 inch góp phần hoàn thiện thiết kế tổng thể.

Đáng chú ý, NX7 được tích hợp cảm biến LiDAR trên nóc xe, kết hợp nền tảng hỗ trợ lái thông minh Momenta R7. Hệ thống cho phép triển khai tính năng điều hướng hỗ trợ lái tự động trong đô thị (NOA), hỗ trợ xử lý các tình huống như qua giao lộ đông đúc, di chuyển trong ùn tắc và đánh lái trên đường phố. Đây là một trong những trang bị công nghệ đáng chú ý trên mẫu SUV mới của Nissan.

Bên trong cabin, xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm 17,3 inch độ phân giải 3K, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD kích thước 55 inch. Hệ điều hành Nissan OS 3.0 sử dụng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P, hỗ trợ điều khiển giọng nói, nhận diện khuôn mặt và cá nhân hóa thiết lập theo từng người dùng.

Về tiện nghi, Nissan NX7 được trang bị ghế ngồi không trọng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự điều chỉnh độ nâng đỡ thông qua hệ thống cảm biến và túi khí. Cả 4 vị trí ghế đều tích hợp chức năng sưởi, thông gió và massage 12 điểm. Hàng ghế trước có thể ngả phẳng, kết hợp với hàng ghế sau tạo thành không gian nghỉ ngơi dạng giường. Ngoài ra, xe còn có tủ lạnh mini 6,33 lít và khoang hành lý hai tầng dung tích 783 lít, có thể mở rộng lên 1.878 lít khi gập hàng ghế sau.

Về vận hành, NX7 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên công suất 73 kW (98 mã lực) với mô-tơ điện có công suất tối đa 170 kW (228 mã lực). Cả 3 phiên bản đều sử dụng bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 40,9 kWh do CATL cung cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa 320 km bằng năng lượng điện theo chu trình CLTC, tương đương khoảng 259 km theo chuẩn WLTP. Khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, tổng phạm vi hoạt động đạt 1.666 km CLTC, tương đương khoảng 1.349 km WLTP.

Với giá khởi điểm khoảng 500 triệu đồng tại Trung Quốc, Nissan NX7 gây chú ý nhờ bộ pin dung lượng lớn, khả năng di chuyển thuần điện đáng kể và danh sách trang bị tiện nghi phong phú. Mẫu xe được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh cho Dongfeng Nissan trong phân khúc SUV hybrid cỡ trung tại thị trường này.