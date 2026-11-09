Nissan Navara Pro PHEV 2027 từ 990 triệu tại Philippines, chờ về Việt Nam

Sau khi được hé lộ từ tháng 6, Nissan Navara Pro Plug-in Hybrid đã chính thức được giới thiệu tại Philippines, cùng thông tin về các phiên bản và giá bán. Xe có hai phiên bản dẫn động 4x4, giá khởi điểm với mức ưu đãi từ 2,448 triệu peso (tương đương 990 triệu đồng).

Sau khi chương trình khuyến mại kết thúc, giá bán sẽ tăng thêm 50.000 peso cho mỗi phiên bản, lên mức tương ứng 2,498 triệu và 2,698 triệu peso. Điểm đáng chú ý trên Nissan Navara Pro Plug-in Hybrid là hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.5L, một mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 20,24 kWh.

Trong đó, mô-tơ điện sản sinh công suất 209 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, còn động cơ xăng đạt công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm. Theo công bố, mẫu bán tải này có thể di chuyển tối đa 75 km ở chế độ thuần điện. Nissan hiện chưa công bố tổng phạm vi hoạt động khi kết hợp cả động cơ xăng và mô-tơ điện.

Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh 4x4 tiêu chuẩn, với các chế độ 2H, 4H, 4L và dẫn động bốn bánh tự động. Xe còn có khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử, hỗ trợ khả năng vận hành trên địa hình phức tạp.

Về trang bị, Nissan Navara Pro Plug-in Hybrid sở hữu màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch, hỗ trợ kết nối ứng dụng MyNissan Connect. Cả hai phiên bản đều được trang bị đầy đủ gói công nghệ hỗ trợ lái Nissan ProPilot.

Riêng Nissan Navara Pro Plug-in Hybrid 2027 phiên bản LE 4x4 được bổ sung các phụ kiện điều khiển điện dành cho thùng hàng phía sau, cùng hệ thống âm thanh Focal 12 loa nâng cấp.

Với hệ truyền động plug-in hybrid, khả năng chạy thuần điện tối đa 75 km và hệ dẫn động 4x4 tiêu chuẩn, Nissan Navara Pro Plug-in Hybrid mang đến thêm lựa chọn trong phân khúc bán tải điện hóa tại Philippines.

Nissan Navara Pro Plug-in Hybrid (hay còn gọi là Frontier Pro tại một số thị trường) được phát triển trên cùng nền tảng với Dongfeng Z9, do đó kiểu dáng tổng thể giữa hai mẫu xe có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, Nissan đã điều chỉnh một số chi tiết ngoại thất để tạo nhận diện riêng cho mẫu bán tải của mình.

Dự đoán sau Philippines, mẫu xe bán tải Nissan Navara Pro Plug-in Hybrid 2027 sẽ tiếp tục được cho ra mắt và mở bán tại các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.

VIdeo: Giới thiệu mẫu xe bán tải Nissan Navara Pro 2027 mới.