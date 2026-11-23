Theo trang Headlightmag, mẫu Nissan Elgrand thế hệ thứ tư sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô Quốc tế Thái Lan 2026. Mẫu MPV sang trọng này sẽ được phân phối tại Thái Lan dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc.

Nissan Elgrand trưng bày tại Nhật Bản. Ảnh: Paultan

Theo thông tin từ trang đăng ký ROI, Elgrand sẽ ra mắt với hệ thống hybrid e-Power của hãng. Tại thị trường Nhật Bản, hệ thống này bao gồm động cơ xăng tăng áp 1.5L cho công suất 138 mã lực, đóng vai trò thuần túy như một máy phát điện để sạc cho cụm pin lithium-ion 1,8 kWh.

Sau đó, khối pin này sẽ cung cấp năng lượng cho hai mô-tơ điện gồm mô-tơ phía trước công suất 202 mã lực hoặc và mô-tơ phía sau sản sinh công suất 134 mã lực. Cả hai mô-tơ đều đi kèm hộp số giảm tốc đơn cấp và kết hợp với nhau để tạo nên hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian e-4orce.

Vì động cơ xăng hoàn toàn không truyền động trực tiếp tới bánh xe, Elgrand mang lại trải nghiệm vận hành tương tự một chiếc xe thuần điện.

Nội thất Nissan Elgrand. Ảnh: Paultan

Công nghệ e-Power trước đó cũng đã được Nissan giới thiệu tại Malaysia trên hai mẫu xe là Kicks và Serena. Ngoài ra, trang thông tin của hãng còn nhấn mạnh vào hệ thống treo thích ứng thông minh giúp giảm thiểu độ nghiêng thân xe khi vào cua, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái ProPilot nằm trong hệ thống an toàn Safety Shield của thương hiệu.

Do các dòng MPV nội địa Nhật Bản (JDM) phải tuân thủ giới hạn kích thước của hệ thống đỗ xe tự động tiêu chuẩn tại quê nhà, Elgrand sở hữu thông số dài 4.995 mm, rộng 1.895 mm và cao 1.975 mm, khá tương đồng với đối thủ trực tiếp là Toyota Alphard và Vellfire, thậm chí có cùng chiều dài cơ sở ở mức 3.000 mm.

Việc Elgrand sắp bán ra tại Thái Lan mở ra khả năng mẫu xe này sẽ sớm được giới thiệu tại Malaysia, dù nhà phân phối Edaran Tan Chong Motor (ETCM) hiện chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch nào.