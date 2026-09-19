Nissan đánh dấu 10 năm phát triển xe điện LEAF

Nissan LEAF, mẫu xe điện thương mại đầu tiên trên thế giới, đã tạo nên bước ngoặt quan trọng trong ngành ô tô điện kể từ khi ra mắt năm 2010. Qua một thập kỷ, Nissan không ngừng đổi mới, giúp xe điện trở thành lựa chọn phổ biến và dự báo sẽ vượt trội xe xăng về công nghệ và giá thành trong 15 năm tới.

Nissan LEAF tiếp tục khẳng định vị thế với công nghệ tiên tiến, mở đường cho tương lai xe điện phổ biến hơn trong đô thị hiện đại. Ảnh: Nissan

Nissan LEAF ra mắt vào tháng 12/2010, là mẫu xe điện đầu tiên trên thế giới được sản xuất đại trà, mở đầu cho kỷ nguyên xe điện bền vững. Ban đầu, LEAF được bán tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, và hiện đã có mặt tại 59 thị trường với hơn 500.000 xe được khách hàng toàn cầu lựa chọn.

Mặc dù kích thước nhỏ gọn, Nissan LEAF đã đặt nền móng cho công nghệ xe điện hiện đại. Xe không chỉ thay đổi cách nhìn nhận về ô tô mà còn hỗ trợ các thành phố và chính phủ hướng tới tương lai xanh hơn. Công nghệ pin của LEAF còn được ứng dụng để cung cấp điện cho nhà cửa và doanh nghiệp, đồng thời tích hợp các dịch vụ quản lý năng lượng thông minh.

Ngay từ thế hệ đầu tiên, LEAF đã gây ấn tượng với khả năng tăng tốc mạnh mẽ và vận hành mượt mà. Xe trang bị pin lithium-ion dung lượng 24 kWh, cho phạm vi di chuyển 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Các tính năng độc đáo như kiểm tra mức pin và điều khiển điều hòa từ xa qua điện thoại cũng được giới thiệu lần đầu tiên.

Nissan phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các công ty điện lực để phát triển hạ tầng sạc nhanh chuẩn CHAdeMO. Từ khoảng 200 trạm sạc nhanh tại Nhật Bản khi LEAF mới ra mắt, hiện đã có hơn 30.000 trạm sạc trên toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng xe điện.

Năm 2012, Nissan tiên phong giới thiệu hệ thống Vehicle-to-Home (V2H), cho phép chủ xe LEAF sử dụng pin xe để cung cấp điện cho nhà khi cần, đặc biệt hữu ích trong các tình huống mất điện hoặc thiên tai. Cùng năm, phạm vi di chuyển của LEAF được nâng lên 228 km nhờ cải tiến hệ truyền động điện.

Đến năm 2015, Nissan tiếp tục nâng cấp pin lên 30 kWh, mở rộng phạm vi lên 280 km mà không làm tăng thời gian sạc hay ảnh hưởng đến không gian nội thất. Xe cũng được trang bị các công nghệ an toàn tiên tiến như phanh khẩn cấp thông minh sử dụng camera trước để phát hiện người đi bộ và phương tiện khác.

Thế hệ thứ hai của LEAF ra mắt với nhiều đột phá về công nghệ, bao gồm hệ thống lái một chân e-Pedal và trợ lái ProPILOT. Pin lithium-ion mới có mật độ năng lượng cao hơn 67% so với bản đầu tiên, giúp xe đạt phạm vi di chuyển lên tới 400 km. Công suất động cơ cũng được tăng 38% so với thế hệ trước, mang lại trải nghiệm lái phấn khích hơn.

Nissan không chỉ tập trung vào xe mà còn phát triển các giải pháp năng lượng toàn diện qua chương trình Nissan Energy, giúp xe điện trở thành nguồn cung cấp điện cho gia đình và doanh nghiệp. Đồng thời, công ty cũng chú trọng tái sử dụng và tái chế pin cũ, góp phần giảm thiểu tác động môi trường.

Hành trình 10 năm của Nissan LEAF đã chứng minh sự đón nhận nhanh chóng của khách hàng đối với xe điện và mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp ô tô. Với những bước tiến liên tục về công nghệ và chi phí, xe điện được dự báo sẽ vượt xa xe xăng trong vòng 15 năm tới, trở thành lựa chọn ưu việt về cả hiệu suất lẫn kinh tế.