Nissan 'chơi trội' với ba mẫu concept táo bạo tại triển lãm xe

Nissan mang đến triển lãm xe độ SEMA 2026 tại Las Vegas (Mỹ) loạt mẫu concept hướng đến khả năng off-road, gồm Frontier Ronin, Armada Jungle Patrol và Pathfinder XE-V6. Cả ba đều được phát triển dựa trên những mẫu xe thương mại hiện có, nhưng được nâng cấp đáng kể về ngoại hình, hệ thống treo và trang bị phục vụ địa hình.

Armada Jungle Patrol Concept

Đáng chú ý nhất là Armada Jungle Patrol Concept. Mẫu SUV cỡ lớn này được Nissan cắt bỏ toàn bộ phần mui nguyên bản, thay bằng khung chống lật dạng ống sơn đen. Thiết kế mới mang đến trải nghiệm lái xe mui trần tương tự Jeep Wrangler hay Ford Bronco, phù hợp với những chuyến đi địa hình.

Armada Jungle Patrol Concept

Ngoài thay đổi phần mui, Armada Jungle Patrol còn được trang bị cản trước và sau bằng thép dạng ống, vè chắn bùn thiết kế riêng, tấm bảo vệ gầm Nismo Off Road và cụm đèn chiếu sáng phụ 6 inch phía trước. Nội thất cũng được tháo bỏ một số chi tiết nguyên bản, thay bằng ghế băng mới.

Về vận hành, xe vẫn sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép của Armada tiêu chuẩn, cho công suất 425 mã lực và mô-men xoắn 699 Nm. Hệ thống ống xả Nismo cat-back được bổ sung. Xe sử dụng bộ mâm Nismo 18 inch thiết kế nguyên mẫu, kết hợp lốp địa hình Yokohama Geolandar kích thước 37 inch.

Hệ thống treo cũng được nâng cấp với cấu hình hành trình dài, giảm xóc dạng lò xo có thể điều chỉnh và bình chứa dầu phụ đặt bên ngoài, nhằm cải thiện khả năng vận hành trên địa hình phức tạp.

Frontier Ronin Concept

Nếu Armada Jungle Patrol gây chú ý bởi thiết kế khác thường, Frontier Ronin Concept lại tập trung nhiều hơn vào khả năng vận hành địa hình và hiệu suất động cơ.

Mẫu bán tải này được trang bị loạt phụ kiện Nismo Off Road như tấm bảo vệ gầm, giá nóc, giá đỡ lốp dự phòng, đèn chiếu sáng phụ, chắn bùn mở rộng. Nissan cũng thiết kế riêng cản trước và sau có khoảng sáng gầm lớn để tăng khả năng vượt chướng ngại vật.

Frontier Ronin Concept

Hệ thống treo của Frontier Ronin được thay thế bằng giảm xóc Bilstein Black Hawk M 9400 bốn chiều, cho phép điều chỉnh độ nén ở tốc độ cao và thấp, độ nảy cũng như giảm chấn bypass. Xe còn có tay đòn điều khiển trên và dưới theo cấu hình xe đua, trục chính mới, trục kéo dài và giá đỡ giảm xóc sau tùy chỉnh. Bộ mâm 17 inch và hệ thống phanh cỡ lớn cũng được bổ sung.

Đáng chú ý, Frontier Ronin vẫn sử dụng động cơ V6 VQ38DD dung tích 3.8L quen thuộc, nhưng được lắp thêm hai bộ tăng áp lấy từ Nissan GT-R Nismo, kết hợp hệ thống quản lý động cơ ECUTEK và đường nạp khí tùy chỉnh. Nissan chưa công bố công suất và mô-men xoắn sau khi nâng cấp.

Pathfinder XE-V6

Mẫu concept còn lại là Pathfinder XE-V6, được phát triển theo hướng gợi nhớ thế hệ Pathfinder WD21 đầu tiên. Xe sở hữu phối màu đỏ, xám, bạc và đen, khác biệt so với thiết kế của phiên bản thương mại hiện nay.

Pathfinder XE-V6 được trang bị cản trước và sau tùy chỉnh, tấm bảo vệ gầm, giá nóc, giá đỡ lốp dự phòng dạng xoay và các tấm Molle để cố định đồ đạc. Những trang bị phục vụ dã ngoại gồm tời điện Warn, thùng giữ lạnh và hộp chứa đồ Nismo đặt trên nóc.

Pathfinder XE-V6

Xe sử dụng động cơ V6 3.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 366 Nm ở cấu hình Rock Creek, kết hợp hệ thống ống xả Nismo cat-back. Hệ thống treo được nâng cấp với bộ nâng gầm 4 inch, mâm 18 inch và lốp địa hình Yokohama Geolandar.

Theo Nissan, những mẫu concept tại SEMA không chỉ là nơi để các nhà thiết kế và kỹ sư thử nghiệm ý tưởng mới mà còn giúp hãng tìm kiếm hướng phát triển phụ kiện cho các dòng bán tải và SUV trong tương lai.

Bà Kim Less, Phó chủ tịch phụ trách dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng của Nissan tại Bắc Mỹ, cho biết các mẫu xe này mở ra cơ hội khám phá những ý tưởng và trang bị mới, đặc biệt trong bối cảnh hãng chuẩn bị cho sự trở lại của dòng SUV địa hình Xterra.

Dù chưa có kế hoạch thương mại hóa cụ thể, một số phụ kiện trên các mẫu concept có thể được Nissan phát triển thành sản phẩm bán riêng. Trước đây, hãng từng đưa một số ý tưởng từ các mẫu xe trưng bày tại SEMA vào dòng phụ kiện Rock Creek. Tuy nhiên, khả năng một chiếc Armada mui trần như Jungle Patrol được sản xuất thương mại là không cao.

Theo Carscoops

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!