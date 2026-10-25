Nintendo Switch 2 chính thức bị bẻ khóa chỉ sau một năm phát hành

Mẫu máy chơi game Nintendo Switch 2 vừa chính thức bị bẻ khóa (jailbreak) chỉ sau một năm kể từ thời điểm mở bán ra thị trường. Diễn biến này khiến thiết bị đi theo kịch bản tương tự thế hệ tiền nhiệm, vốn cũng bị can thiệp phần mềm từ rất sớm trong vòng đời sản phẩm.

Nintendo Switch 2 bị bẻ khóa firmware 23.0.1 nhờ tận dụng OpenAI.

Sự kiện trên diễn ra ngay khi thiết bị đã sở hữu thư viện trò chơi đa dạng với các bản phát hành độc quyền như Donkey Kong, Mario Kart World và tựa game bên thứ ba The Witcher 3: Remastered. Thậm chí, bản làm lại Zelda: Ocarina of Time Remake dự kiến ra mắt vào tháng sau cũng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn sau đợt bẻ khóa này.

Theo video minh họa, chiếc máy bị jailbreak đã có thể vận hành Mario Kart World cùng các nhân vật mod như Peter Griffin và Hatsune Miku. Về mặt kỹ thuật, nhóm modder đã tận dụng lỗ hổng từ tựa game tương thích ngược Smile Basic kết hợp cùng công cụ Codex của OpenAI để chạy bản bẻ khóa hoàn toàn bằng phần mềm, cho phép nạp homebrew, mod và tệp lưu trữ.

Người thực hiện giải thích trên blog cá nhân rằng phương pháp này tương thích với cả phiên bản firmware mới nhất 23.0.1. Dù vậy, bản bẻ khóa dạng kết nối (tethered) này có hạn chế là sẽ bị xóa sạch khỏi bộ nhớ nếu thiết bị khởi động lại, đồng thời sẽ mất tác dụng nếu lỗ hổng trong trò chơi bị vá hoặc tựa game bị gỡ khỏi eShop.

Hình minh họa máy chơi game Nintendo Switch 2 trong tay một nữ game thủ.

Xét theo lịch sử xử lý rất mạnh tay đối với những bên đứng sau các vụ modding và bẻ khóa, Nintendo nhiều khả năng sẽ sớm có hành động can thiệp nhanh chóng trong những ngày tới. Động thái cứng rắn này có thể sẽ nhắm trực tiếp vào người đứng sau giải pháp can thiệp phần mềm nói trên.