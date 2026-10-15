NinhBinh-S - "Chạm kết nối" chính quyền và nhân dân

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giao Bình hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Đưa tiện ích số đến gần người dân

Giao Bình là một trong 13 địa phương triển khai thử nghiệm Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S. Tính đến ngày 12/10, toàn xã có 4.515 lượt người trưởng thành cài đặt ứng dụng, chiếm tỷ lệ 27,27%. Đây cũng là địa phương xếp thứ nhất về số lượt người trưởng thành cài đặt ứng dụng.

Để có được kết quả này, Giao Bình xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn với nhiều hình thức, xác định đây là một trong những yếu tố quan trọng then chốt giúp người dân tiếp cận gần hơn với ứng dụng.

Ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Giao Bình, bên cạnh việc giải quyết thủ tục hành chính, mỗi cán bộ, công chức cũng đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và cách thức sử dụng NinhBinh-S. Vừa nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian lại tạo tính lan toả nên người dân đã nhiệt tình hưởng ứng.

Theo ông Nguyễn Đình Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Giao Bình, việc triển khai cài đặt Ứng dụng NinhBinh-S là để người dân tiếp cận gần gũi với chính quyền địa phương hơn. Từ đó công tác quản lý hành chính, tương tác của người dân với chính quyền cũng được nhiều hơn, giúp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết khi có vấn đề xảy ra.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân cài đặt, Giao Bình còn đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, tăng cường thời gian tuyên truyền - đó là cách để ứng dụng số ngày càng gần gũi với đời sống nhân dân.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng xã Giao Bình thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” trong triển khai Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Tại thôn Bạch Long, xã Giao Bình, hiện có hơn 1.000 người trưởng thành thuộc diện cần cài đặt Ứng dụng NinhBinh-S. Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn chỉ có 6 thành viên nhưng ai cũng phát huy tinh thần, trách nhiệm, những ngày qua, các thành viên liên tục đến từng hộ dân hỗ trợ cài đặt. Đến nay, thôn đã đạt tỷ lệ gần 100% người cài đặt ứng dụng theo diện quy định.

Ông Đỗ Hữu Nghĩa, Trưởng thôn Bạch Long, xã Giao Bình phấn khởi chia sẻ: Khi có chủ trương cài đặt NinhBinh-S cho người dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu thực hiện. Đặc biệt là Tổ công nghệ số cộng đồng mặc dù nhân lực khá ít nhưng vẫn chủ động đến từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt. Đáng chú ý, Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực thực hiện nhiệm vụ cả ban ngày lẫn buổi tối nhằm nâng cao độ phủ sóng cho ứng dụng.

Sau khi được Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn hướng dẫn cụ thể, ông Nguyễn Văn Nguyên, thôn Bạch Long, xã Giao Bình cho rằng việc cài đặt và sử dụng ứng dụng này khá đơn giản, tiện lợi. Bản thân ông và người dân sẽ tiếp tục tìm hiểu và sử dụng tối đa mọi tiện ích của ứng dụng.

Không chỉ có Giao Bình, tại xã Minh Tân, địa phương cũng đang có những cách làm hiệu quả để đưa tiện ích số tới gần nhân dân. Tính đến ngày 12/10, Minh Tân đang xếp thứ 2 trong quá trình thử nghiệm ứng dụng NinhBinh-S với tỷ lệ người dùng đạt 26,22%.

Được biết, sau sáp nhập, xã Minh Tân có 12 thôn, diện tích hơn 33 km2, dân số gần 30.000 người. Với một địa bàn rộng, dân cư đông, chính quyền địa phương hiểu rõ, việc triển khai cài đặt ứng dụng hoàn toàn mới cho người dân cần sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Ông Đinh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Minh Tân cho biết: Chúng tôi giao chỉ tiêu KPI cho từng cán bộ. Mỗi cán bộ phải hướng dẫn, cài đặt ứng dụng NinhBinh-S cho ít nhất 30 người và có ghi danh sách từng người để báo cáo.

Xã Minh Tân huy động nguồn nhân lực có trình độ công nghệ số thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt NinhBinh-S trên địa bàn.

Tuy nhiên, địa phương gặp phải khó khăn khi một bộ phận người dân, nhất là những người cao tuổi vẫn chưa có hoặc chưa biết sử dụng điện thoại thông minh. Với Minh Tân, “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn cụ thể cho người dân cách sử dụng thuần thục ứng dụng chính là đang mở rộng đối tượng tiếp cận NinhBinh-S, mang các tiện ích số đến cho người dân ngay từ cơ sở.

Anh Lê Minh Quang, Bí thư Chi đoàn thôn Thiện Vịnh, xã Minh Tân cho biết: Với những người trẻ, việc tiếp cận công nghệ số khá nhanh chóng. Tuy nhiên, với những người cao tuổi, chúng tôi phải dành nhiều thời gian hơn, kiên trì hướng dẫn nhiều lần. Mặc dù có khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra về tỷ lệ người cài đặt ứng dụng NinhBinh-S trong thời gian sớm nhất.

Tại mỗi địa phương, nỗ lực đưa công nghệ số đến gần với người dân thông qua Ứng dụng NinhBinh-S đang được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực. Đó cũng là cách để chính quyền kết nối với nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân

NinhBinh-S là ứng dụng công dân số chính thức của tỉnh được triển khai thử nghiệm tại 13 xã, phường trên địa bàn. Ứng dụng gồm: phản ánh kiến nghị; dịch vụ công; giao thông; truyền thông - tin tức; y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa; tiện ích cá nhân/dân sinh. Đặc biệt, ứng dụng tạo ra cơ hội tương tác giữa chính quyền và nhân dân khi người dân hoàn toàn có thể phản ánh hiện trường kèm theo nội dung, vị trí, hình ảnh, video.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viettel Ninh Bình và các xã, phường tổ chức tập huấn, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng NinhBinh-S. Không chỉ dừng lại ở mức độ cài đặt, mục tiêu hướng tới đó là ứng dụng được sử dụng rộng rãi, thường xuyên và thực sự phát huy hiệu quả.

Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S với nhiều tiện ích cho người sử dụng.

Ông Lê Trần Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Nho Quan cho biết: Sau khi tập huấn xong, Đảng uỷ và UBND xã đều có chỉ đạo yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong thực hiện cài đặt, sử dụng và đẩy mạnh tuyên truyền. Với các giải pháp đồng bộ, chúng tôi kỳ vọng, NinhBinh-S được phủ sóng rộng rãi trên địa bàn, trở thành ứng dụng được người dân sử dụng thực chất, truy cập thường xuyên và góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên địa bàn.

Được tiếp cận và sử dụng ứng dụng NinhBinh-S, ông Trần Văn Tuấn, thôn Đồng Phong, xã Nho Quan cho rằng, nhiều vấn đề thực tiễn người dân có thể gửi phản ánh về các cấp có thẩm quyền nên việc nắm tình hình và giải quyết sẽ nhanh hơn. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, ứng dụng NinhBinh-S đã mở ra một phương thức tương tác thuận lợi giữa chính quyền và nhân dân.

Theo đó, ý kiến phản ánh của người dân khi gửi đi sẽ được phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý. Và từ Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh, các phản ánh của người dân sau khi tiếp nhận sẽ được phân loại, xác định địa bàn và điều phối về chính quyền cơ sở. Theo quy định, các phản ánh, kiến nghị được thực hiện theo quy trình 9 bước, xử lý tối đa 7 ngày làm việc và công khai kết quả để người dân đánh giá mức độ hài lòng.

Tại xã Minh Tân, trước những về vấn đề còn nhiều bất cập như: cột điện đặt trên tuyến đường che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; tình trạng rác thải ở cánh đồng chưa được thu gom, gây quá tải, mất vệ sinh môi trường…, người dân đã phản ánh qua ứng dụng NinhBinh-S.

Ông Trần Bích Thuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Điều quan trọng là mỗi phản ánh gửi đi phải được tiếp nhận và xử lý thì người dân mới ngày càng tin tưởng và sử dụng ứng dụng. Vì vậy, khi có phản ánh được chuyển về, lãnh đạo xã đã nhanh chóng tiếp nhận, phân công cho phòng, cán bộ phụ trách xuống tận hiện trường kiểm tra và giải quyết theo quy định. Từ đó, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với công tác lãnh đạo của chính quyền.

Đối với ứng dụng NinhBinh-S, ngoài gửi phán ánh, kiến nghị còn được tích hợp nhiều thông tin tuyên truyền của chính quyền xuống cho người dân. Hệ thống cũng cho phép tra cứu thuế, tiền điện…; có thể tìm kiếm các địa điểm du lịch, bệnh viện, trường học khi cần thiết.

Tính đến ngày 12/10, tại 13 xã, phường được triển khai thử nghiệm, đã có 43.744 lượt cài đặt NinhBinh-S, trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 60.000 lượt cài đặt. Thực tế cho thấy, Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S là kênh kết nối thuận tiện giữa chính quyền và người dân; phản ánh nhanh, xử lý kịp thời; thông tin chính thống, an toàn, tin cậy; tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Từ đó trang bị, nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, thúc đẩy Ninh Bình ngày càng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.